Superbike-coureur Victor Steeman (22) overleden na crash

De 22-jarige Nederlander is bezweken aan zijn verwondingen.

Een zware crash afgelopen weekend tijdens een race in het World Superbike kampioenschap. Victor Steeman, de 22-jarige Nederlandse rijder voor MTM Kawasaki, kwam akelig ten val. Bij de crash raakten meerdere rijders betrokken en coureur José Luís Perez González kon Steeman bij het incident niet meer ontwijken.

Direct ter plaatse werd Steeman geholpen aan zijn verwondingen, vervolgens werd de Nederlander per helikopter overgebracht vanaf Portimão naar het ziekenhuis in Faro. De afgelopen dagen werd de coureur meerdere keren geopereerd, maar helaas bleken zijn verwondingen fataal. Het opgelopen hoofdletsel was zo zwaar dat Victor Steeman op dinsdagavond is overleden in het ziekenhuis.

De familie van Victor spreekt over een ondraaglijk verlies in een verklaring. Hij kon zijn laatste race niet winnen. De Superbike-coureur was donor en heeft 5 andere mensen kunnen redden met de donatie van zijn organen. Ook de organisatie heeft gereageerd door te zeggen dat het paddock voor altijd een leeg plekje zal hebben met het gemis van Steeman. Hun gedachten zijn bij de familie.

De race van afgelopen zaterdag was de negende in het FIM Superbike World Superbike kampioenschap. In dit weekend zouden de laatste twee races van het kampioenschap worden gereden.

Fotocredit: Stichting Vrienden TT