Porsche Macan EV jaar uitgesteld

De komst van de volledig elektrische Porsche Macan SUV is een vol jaar uitgesteld en komt nu pas in 2024.

Het uitstel komt door problemen met de software die in de auto zal moeten komen. De elektrisch SUV van het merk is één van de eerste productieauto’s die de Premium Platform Electric (PPE)-architectuur van Porsche en Audi gaat gebruiken. Maar nu nog even niet dus.

De softwaredivisie van de Volkswagen Groep krijgt het niet rond. De eentjes en nullen willen niet in de goede volgorde staan en dus is het lanceringsschema van met name BEV modellen van Porsche verstoord.

Naast de Macan gaat het dan om de elektrische 718 en de Porsche Cayenne. Maar wanneer die zouden komen was toch nog niet bekend. De Macan EV wel, die was voor volgend jaar aangekondigd, maar het wordt nu dus 2024.

Beursgang

De vertraging zat verstopt in het prospectus rondom de 911 miljoen aandelen die Porsche vorige maand naar de beurs bracht. De vertraging is inmiddels bevestigd aan het Britse Autocar.

In die prospectus stond overigens nog iets. Versie twee van de software die nu nog vertraagd is hoeft niet persé door Porsche te worden toegepast in zijn modellen. Daar is nog een opt-out voor bij de Volkswagen Groep. Nu versie 1.0 vertraagd is, verwachten we voor versie 2.0 ook nog wel de nodige problemen. Wellicht een goede zet van Porsche dus, zo’n opt-out.

De helft elektrisch

Porsche heeft de verwachting uitgesproken dan in 2025 meer dan de helft van zijn geleverde auto’s geëlektrificeerd zullen zijn. In 2030 zou zelfs 80 procent volledig elektrisch moeten zijn.

In 2021 maakten EV’s (allemaal Taycan) 14 procent van de verkopen uit, plug-in hybrides waren goed voor 11 procent van de verkopen.

De uitgestelde en volledig elektrische Macan maakt gebruik van een vergelijkbare 800 volt architectuur als de Taycan, maar dan met een beter bereik. Porsche test de Macan EV al sinds mei 2021, maar we moeten nu dus nog tot 2024 wachten tot de auto ook daadwerkelijk komt. Moeten ze nog doorwerken om hun doelen voor 2025 te halen.

Tot die tijd moeten we het doen met de beelden van het prototype.