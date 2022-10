Vacature Williams: Albon zoekt collega

Het Formule 1 team van Williams heeft nog een vacature open staan voor 2023. Er is naast Alexander Albon nog een stoeltje vrij.

Door het afscheid van Nicholas Latifi na dit seizoen is er nog een plekje vacant in het Formule 1 team van Williams. Williams is specifiek op zoek naar iemand die Alexander Albon kan pushen naar grotere hoogte.

Nicholas Latifi

Iets wat Latifi maar matig gelukt is. Of hij moet in de resterende vier races nog iets uit de hoge hoed toveren. In drie seizoenen en 57 races scoorde hij slechts drie keer punten en was maar vijf keer de snelste Williams-coureur in een kwalificatie.

In 2020 versloeg Nicholas zijn teammaatje voor één race Jack Airken en deed hij 35 pogingen voordat hij George Russell eindelijk een keer versloeg in een kwalificatiesessie.

Nyck de Vries

Topkandidaat voor het vacante stoeltje was natuurlijk Nyck de Vries. In Monza mocht de Nederlander Albon vervangen die door een blindedarmontsteking niet kon meedoen. Prompt versloeg Nyck Latifi in zowel de kwalificatie als in de race.

Maar Nyck is niet meer beschikbaar, die heeft er voor gekozen om in het zusterteam van de kersverse wereldkampioen Max Verstappen te gaan rijden. AlphaTauri ging voortvarend te werk en heeft De Vries voor 2023 binnen gehengeld.

Vacature Williams

Wat is het profiel voor de job die wacht bij Williams? Dave Robson, Head of Vehicle Performance bij Williams F1, zoekt eigenlijk een soort tweede Albon. Toen George Russell promoveerde naar Mercedes sprong Alex Albon in het gat en dat heeft hij aardig ingevuld zoals ook Russell dat deed. Qua persoonlijkheid zijn ze heel verschillend, maar eigenlijk zoekt Dave een type Albon/Russell.

Dat is nog niet zo simpel, we hebben het hier natuurlijk niet over een open sollicitatie procedure. De stoelendans lijkt verder wel zo’n beetje afgerond voor 2023. Best balen dus dat Nyck de Vries niet is vastgelegd. Wie maakt er dan wel kans?

Tijdens de eerst volgende Formule 1 oefensessie die op het Circuits of the Americas zal plaats vinden zal Latifi zijn bolide moeten uitlenen aan Formule 2-coureur Logan Sargeant. Een junior uit eigen stal die als hij voldoende punten scoort voor een FIA-superlicentie goede kans maakt.

Benieuwd hoe de test afloopt en of Logan de uitdaging voor Albon kan brengen die Williams zoekt. Anders zal het team toch nog even verder moeten zoeken.