Supersnelle Kia EV9 GT: eigenlijk helemaal niet supersnel

De Kia EV9 is er nu ook als GT en als we even eerlijk mogen zijn: hij valt wat tegen.

Voordat we de intro gaan uitleggen, moeten we even wat zaken in perspectief zetten. Anders gaan jullie ons betichten van overdrijven als we een 500+ pk sterke (spoiler alert) zevenzitter een ’tegenvaller’ noemen. Ja, mogen we nuance toevoegen? Mooi. Komt ‘ie.

Kia GT

In 2021 mochten we kennis maken met de Kia EV6 GT. De EV6 was toch een beetje Kia’s doorbraak in EV-land en de GT was daar de overtreffende trap van. En die auto doorbrak een soort psychologische grens. Als Kia een GTI-versie uit had gebracht van de Cerato in 2005, had je dat een soort schattige nep-Golf GTI gevonden. Anno 2021 was een performance-Kia echter een familie-crossover met 585 pk (even veel als een Mercedes-AMG GT R) en een sprinttijd van 0 naar 100 in 3,5 seconden, waarvoor je ook serieus dure sportauto’s moet kopen om dat sneller te kunnen. Een merk als Kia dat even orde op zaken stelt in de performance-wereld. Dat is tof.

Kia EV9 GT

Als je dan hoort dat Kia bij de EV9 ook GT op de bips wil plakken, zijn de verwachtingen dan hoog. Het mag dan een zevenzitter zijn, maar dat hield de Tesla Model X ook niet tegen. Prop er 650+ pk in en je moet wel naar 100 kunnen sprinten in 3,5 seconden, toch? Leuk man, laat maar komen die EV9 GT.

Nou, hier is ’tie dan. En eh, je moet je verwachtingen een beetje bijstellen. Want de Kia EV9 GT heeft geen 600 pk. Hij komt eigenlijk niet eens in EV6-territorium. De Kia EV9 GT heeft… 501 pk. Ja, ja, dat is veel pk, maar het is dus 84 pk minder dan de EV6 GT en 140 pk minder dan de EV6 GT na de facelift. Je zit op 60 mijlen per uur in 4,3 seconden.

Nogmaals, nee, het is niet vreselijk. Maar let wel dat de EV6 dus bijna dubbel zo krachtig en veel sneller is dan de niet-GT-versie. Bij de Kia EV9 GT is het gat tussen de reguliere AWD-versie en de GT veel kleiner. De sprint naar 100 is minder dan een seconde sneller. Een EV6 GT is meer dan twee seconden sneller naar de 100 dan een EV6. Dus eigenlijk betaal je bij de EV9 extra voor iets meer sportiviteit en veel meer aankleding. Het doet wat denken aan het GTX-label van Volkswagen, terwijl je met een EV6 GT gewoon echt Tesla’s kan pesten. Wel zegt Kia dat het hun snelste zevenzits SUV ooit is (en daarvoor waren het de Telluride die nooit sportief is geweest en de Carnival). Oh ja, en hij heeft elektronisch bedienbare vering, wat dan wel weer een first is voor een Kia SUV.

Groen

Los van dat alles is het wel duidelijk dat je met de Kia EV9 GT onderweg bent. Van buiten krijg je unieke velgen, groene remklauwen en anders getekende bumpers. Op detailniveau heeft Kia de pixelverlichting voorop van een bijzonder patroontje voorzien. Van binnen komt de groene kleur ook op detailniveau terug en krijg je hevig gebolsterde stoelen.

Goed, misschien hadden we de verwachtingen van de Kia EV9 GT iets te hoog ingezet. Maar met een auto als de Kia EV6 GT als benchmark, vind je dat gek? Kia heeft de EV9 GT onthuld voor de LA Autoshow die morgen begint, de Europese versie volgt snel.