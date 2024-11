We bemerken meerdere ‘opvallende’ trends bij Brabus

Bij de Brabus Mean Green kun je bij het horen van de naam al minstens twee dingen invullen.

Het lijkt erop dat bij Brabus de fabriek op volle toeren draait. We mogen de laatste tijd echt van alles verwelkomen van de Duitse tuner/autobouwer. De een nog heftiger dan de ander: knalroze, helemaal grijs, of traditioneel zwart: alles lijkt een bepaalde trend te volgen. Je kan dus al wat basiselementen invullen en het enige wat dan verandert is de auto waarop het gebaseerd is en de kleur.

Brabus Mean Green

Geloof je ons niet? De auto is een G-Klasse en de kleur is groen. Maak maar een beeld in je hoofd. En dan krijg je:

De Brabus Mean Green is wat je krijgt. Overigens wel een mooie evolutie van de standaard Brabus G-Klasse, want deze is gebaseerd op de gloednieuwe AMG G63 (W465). Aangezien alles lekker vertrouwd is, hoefde Brabus niet met een schone lei te beginnen. De 800-specificaties zijn dus van toepassing. Hij is 4.0 liter groot gebleven, maar levert nu 800 pk en 1.000 Nm. Daarmee katapulteer je van 0 naar 100 in 4 seconden. Vergeleken met de grootste concurrent van de Brabus Mean Green, Museum de Fundatie, is dat een prima score. De koek is op bij 250 km/u, en dat is dan weer niet zo best. Die aerodynamica blijft de G-Klasse parten spelen.

Uitlaten

Zoals gezegd zijn de ingrediënten gesneden koek bij de Brabus Mean Green, het is dus vooral groen. Het koolstofvezel is overigens niet groen gelakt, maar het is letterlijk groen gewoven koolstofvezel. En net als bij de eerder genoemde Brabus 1000 S-Klasse krijg je een bijzondere nieuwe technologie: lichtgevende uitlaten. Bij de S-Klasse kon je het nog bestempelen als achterlichten, maar bij de G zitten ze aan de zijkant.

Verder dus gewoon vooral een oase van groen. Inclusief de welbekende Brabus-putdekselvelgen en grote spoilers en andere toevoegingen. Niet verrassend, wel bijzonder.

In het interieur zien we ook dezelfde trends als bij andere Brabus modellen: stoelen met een soort schaalmotief, alles één kleur en gekke verlichting. Je moet dus van groen houden. En als je een G-Klasse koopt geef je eigenlijk toe dat groen je geen moer interesseert. Een mooie rijdende contradictie.