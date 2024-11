GP Las Vegas 2024: tijden en wat je moet weten

Pakt Verstappen zijn vierde titel?

Het Formule 1-seizoen van 2024 zit er bijna op. Jammer, want wat zijn we dit jaar verwend met geweldige races. De vermakelijkste is de recentste: de GP van Brazilië. Regenbuien, wankelende rookies, een dubbelpodium voor Alpine en een magistrale Verstappen maakte er een geweldige show van. Met zijn overwinning deelde de Nederlandse coureur ook nog de genade klap uit in de strijd om de coureurstitel.

GP Las Vegas 2024

De race in Vegas van 2024 zal de boeken ingaan als het weekend waarin Verstappen zijn vierde F1-titel binnenhaalde. Er zijn een aantal scenario’s waarin het niet gebeurt, maar als we Verstappen een beetje kennen, trekt hij het kampioenschap in Vegas over de streep. Daarvoor moet hij ervoor zorgen dat Norris niet meer dan twee punten van hem uitloopt.

Dat moet dus gebeuren in de speeltuin voor volwassenen: Las Vegas. De gokstad organiseerde in 1981 en ’82 twee F1-races, maar dat draaide niet op een succes uit. De parkeerplaats bij het Caesars Palace hotel bleek toch niet zo’n goede locatie om Formule 1-auto’s te laten racen. Geinig: beide keren in de jaren ’80 werd het kampioenschap beslist in Vegas. Dat kan dit jaar dus weer het geval zijn.

Het duurde na 1982 precies 41 jaar voordat de F1 weer terugkeerde in de City of Lights. Dit keer pakte de raceorganisatie uit met een stratencircuit dat gedeeltelijk over de wereldberoemde Strip gaat. Het leverde vorig jaar prachtige plaatjes en, nog wat belangrijker, een interessante race op. Uiteindelijk trok Max Verstappen aan het langste eind. Pérez lag op koers om tweede te worden, maar werd in de laatste ronde te kijk gezet door Charles Leclerc.

Het circuit: Las Vegas Strip Circuit

Het nieuwe circuit in Vegas is 6,2 kilometer lang en telt 17 bochten. Op het lange rechte stuk tussen T4 en T5 mag de achtervleugel open en dat mag nog eens op de Strip tussen bocht 13 en 14. Op zondag worden er 50 ronden op het circuit verreden voor een totale raceafstand van 309,9 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Oscar Piastri. Hij noteerde vorig jaar een rondetijd van 1.35,49.

Wie de afbeelding hierboven ondersteboven bekijkt, merkt dat de lay-out van de baan bijzonder veel lijkt op de vorm van een varken. Voor wie het wil weten: het ontwerp komt niet van de beroemde en beruchte circuittekenaar Hermann Tilke, maar van diens zoon Carsten. Dat verklaart een hoop.

Nog wel een pu n tje van aandacht voor de coureurs: pas op voor rondvliegende putdeksels. Afgelopen jaar had Carlos Sainz maar 10 minuten in Vrije Training 1 nodig om over een loszittende putdeksel te rijden en waardoor zijn auto flinke schade opliep. We hopen dat de afdichtingen dit jaar beter zijn gecheckt.

Agenda GP Las Vegas 2024

Het is een bijzonder tijdsschema dat de GP van Las Vegas volgt. Volgens de lokale tijd begint het raceweekend op donderdagavond en wordt de race gehouden op zaterdagavond. Het tijdsverschil zorgt ervoor dat het tijdens de actie op de baan hier bijzonder vroeg op de dag is. Bekijk hieronder de start- en finishtijden maar eens.

Datum Tijd (tijdzone Nederland) Vrijdag 22 november Vrije Training 1 03:30 – 04:30 Vrije Training 2 07:00 – 08:00 Zaterdag 23 november Vrije Training 3 03:30 – 04:30 Kwalificatie 07:00 – 08:00 Zondag 24 november Race 07:00

Resultaat GP Las Vegas 2023

Max Verstappen Charles Leclerc Sergio Pérez Esteban Ocon Lance Stroll Carlos Sainz Lewis Hamilton George Russell Fernando Alonso Oscar Piastri Pierre Gasly Alexander Albon Kevin Magnussen Daniel Ricciardo Zhou Guanyu Logan Sargeant Valtteri Bottas Yuki Tsunoda Nico Hülkenberg Lando Norris

Wat is de stand in het WK voor de GP van Las Vegas 2024?

Max Verstappen – 393 punten Lando Norris – 331 punten Charles Leclerc – 307 punten Oscar Piastri – 262 punten Carlos Sainz – 244 punten George Russell – 192 punten Lewis Hamilton – 190 punten Sergio Pérez – 151 punten Fernando Alonso – 62 punten Nico Hülkenberg – 31 punten Yuki Tsunoda – 28 punten Pierre Gasly – 26 punten Lance Stroll – 24 punten Esteban Ocon – 23 punten Kevin Magnussen – 14 punten Alexander Albon – 12 punten Daniel Ricciardo – 12 punten Oliver Bearman – 7 punten Franco Colapinto – 5 punten Liam Lawson – 4 punten Zhou Guanyu – 0 punten Logan Sargeant – 0 punten Valtteri Bottas – 0 punten

WK-stand bij de constructeurs voor de GP van Las Vegas 2024

McLaren – 593 punten Ferrari – 557 punten Red Bull Racing – 544 punten Mercedes – 382 punten Aston Martin – 86 punten Alpine – 49 punten Haas – 46 punten VCARB – 44 punten Williams – 17 punten Kick Sauber – 0 punten

Einde in zicht

Mocht Verstappen het toch voor elkaar krijgen om dit weekend geen kampioen te worden, dan heeft Lando Norris nog maar tweeënhalve race om zijn concurrent te verslaan. We zeggen tweeënhalf, omdat er in Qatar een sprintrace gepland staat. Na dit weekend vliegt het circus meteen door naar Losail en een week later vindt de seizoensfinale plaats. Dan kan Maxie zich weer lekker gaan focussen op de volgende stappen in zijn racecarrière.