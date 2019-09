Te koop in Nederland: überzeldzame Mercedes CLK DTM

Mercedes en DTM kennen een lange vriendschappelijke geschiedenis. In de jaren ’00 tot en met ongeveer 2010 was het circuitwapen van Das Haus de CLK. Met de CLK is Mercedes hard gegaan wat betreft speciale versies. Zo had je de knotsgekke CLK GTR, maar goed, die bestond meer vanwege de homologatie dan vrijwillige keuze van Mercedes om zo’n bizar apparaat nummerborden te geven. Van de ‘gewone’ CLK is daarom ook een ultieme versie. Je had natuurlijk de CLK 55 AMG, wat sinds de komst van de 6.2 liter AMG-atoombom de CLK 63 AMG werd. Daarvan kwam de al vrij bijzondere CLK 63 AMG Black Series: ongeveer het meest ultieme label wat je op een AMG kunt plakken. Om hun DTM-succes te vieren kwam er echter een ultieme versie van die ultieme versie. De CLK DTM.

In tegenstelling tot de CLK 63 AMG Black Series gebruikte de DTM nog de ‘oude’ 5,5 liter V8 met compressor. Er kwam wel een hele bak meer pk uit: waar de Black 507 pk op de weg zette, is de DTM goed voor 582 pk. Serieuze cijfers voor zijn tijd: krachtiger dan een AMG GT R van nu bijvoorbeeld. Verder was de auto op dieet, de achterbank werd vervangen door een rolkooi en de twee voorstoelen zijn racekuipen. Een simpele insteek voor een laag gewicht. Optisch kun je de DTM herkennen aan speciale velgen, een brede bodykit en een grote spoiler achterop. Slechts een paar eigenaren konden genieten van de DTM, er kwamen 100 coupés en 80 cabriolets. Als je een fervent Mercedes-verzamelaar bent en je wacht al een tijdje tot er een DTM verschijnt, dan is dit nu je kans. En je hoeft er niet eens veel moeite voor te doen: er staat er eentje te koop in Nederland.

AutoLeitner verkoopt één van de honderd coupés. In het grijs, zoals het heurt. Dat de auto bij Leitner te koop staat heeft een voor- en een nadeel. Het voordeel is dat de kwaliteit wel in orde is. Alles aanwezig, alles kloppend, alles intact. Je koopt een CLK DTM alsof hij uit de showroom komt rollen. Het nadeel is de prijs: 289.500 euro. Bijna drie ton voor, we moeten het even zeggen, een ‘gewone’ CLK met een bodykit.

Oké, dat is vrij denigrerend, met het verhaal erachter is het iets meer dan een CLK. Helaas wordt het zo wel een beetje een hebbedingetje voor verzamelaars: veel meer dan de 6.000 km die er al op staat zal de auto onder een verzamelaarsregime niet klokken. De auto komt uit 2005 en sindsdien is er in het boekje netjes bijgehouden hoe het zit met onderhoud, dus nogmaals, het is zeker niet de slechtste CLK DTM die er te krijgen is/was.