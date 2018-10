11 DTM hoogtepunten van Mercedes-Benz

DTM en Mercedes gingen toch altijd samen als pindakaas met jam! Een terugblik.

Mercedes is en merk dat altijd veel furore heeft gemaakt in de racerij. Zowel op Le Mans en in de Formule 1 heeft het Duitse merk zijn sporen verdiend. Nu moeten we eerlijk zijn, het lijntje met straatauto’s is erg dun. Dat was gelukkig met de DTM (iets) minder erg. Niet dat je met een DTM raceauto naar kantoor kon rijden, maar de auto die op zondag won, leek in de verte op jouw leasediesel. Dat schept toch een band. Mercedes is al sinds 1986 actief in het DTM, alhoewel (grote) successen in het begin even uitblijven.

In al die jaren heeft Mercedes een scala aan verschillende coureurs gehad. Van ervaren rotten, Formule grootheden, Nederlanders alsmede absolute toptalenten die hun weg naar de F1 juist gingen vinden. Dit zijn 11 hoogtepunten:

1992 – 1993: Mercedes-Benz 190 E 2.5 – 16 Evolution II (W201)

De 190 E Cosworth werd oorspronkelijk ontwikkeld als rallyauto. Dankzij de Audi quattro voorziet Mercedes grote problemen om competitief te zijn met de 190 in het WRC. Er wordt snel overgeschakeld naar het DTM. Helaas was de concurrentie hevig met auto’s van BMW (M3), Ford (Sierra Cosworth) en Audi (V8 quattro). Het duurde even, maar uiteindelijk weet Mercedes-Benz dan het kampioenschap binnen te halen. In 1991 wint het merk voor het eerst de constructeurstitel. In 1992 wordt deze titel geprolongeerd en weet Hans-Joachim Stuck de felbegeerde rijderstitel binnen te halen. In 1993 zijn de Alfa Romeo’s superieur in een waanzinnig gaaf seizoen.

1994 – 1995: Mercedes-Benz C-Klasse V6 (W202)

Ondanks dat de Mercedes-Benz C-Klasse al in 1993 op de markt is, wordt er pas een jaar later geracet met de W202. In 1994 wint Mercedes-Benz het rijders kampioenschap met Klaus Ludwig (wat een heerlijk Duitse naam!), alsmede het constructeurs kampioenschap. In 1995 wint Mercedes-Benz eveneens het DTM-kampioenschap voor de constructeurs en rijders. Ditmaal is het Bernd Schneider die er met de titel vandoor gaat. Ludwig komt niet verder dan een derde klassering overall. In 1995 ging het DTM over in de ITC (International Touring Car) serie. Met deze uitbreiding werd de klasse groter en ambitieuzer dan ooit. Helaas werd de klasse veel en veel te duur om rendabel te zijn voor de teams. De auto’s werden alsmaar exotischer en met het ITC werden ook veel banen wereldwijd bezocht, wat deelname aan deze klasse nog eens extra prijzig maakte. In 1996 sterft de klasse een stille dood. In dat seizoen wordt Mercedes laatste, achter Opel en Alfa Romeo.

1999: plannen wederopstanding DTM

In 1999 kriebelde het weer hevig bij Mercedes. Daarom toonde het Duitse merk een studie voor een nieuwe raceklasse. Deze heette wederom DTM, maar stond nu voor Deutsche Tourenwagen Masters. De opzet was eenvoudiger dan voorheen. Relatief simpele, maar spectaculaire auto’s die over Europese circuits gingen racen. De comeback werd samen met Opel gedaan, dat meedeed met de Astra DTM-raceauto. BMW deed niet mee vanwege het feit dat ze wereldwijd met een auto wilde racen. Audi vond deelname niet noodzakelijk omdat ze geen vierwielaandrijving mochten toepassen. Gelukkig deed Abt Sportsline wél mee met de heftige TT-R. Pas toen ABT succes had met de DTM TT’s, wilde Audi ‘wel meedoen’. Het zijn toch een stelletje progressieve pioniers bij het merk met de vier ringen!

2000-2001: Veel succes voor HWA en Bernd Schneider

De Duitser Bernd Schneider mag zich wel de kroonprins van het DTM noemen. Bij de comeback van de toerwagenklasse in 2000 én 2001 was het Schneider die winnaar was van de rijderstitel. Toegegeven, met het HWA (Hans Werner Aufrecht) raceteam had hij geen klagen. Beide seizoenen was Schneider erg dominant, als een soort Schumacher van de DTM. Desalniettemin waren de races vermakelijk om te bekijken. Vanwege de technische restricties zat het veld relatief dicht op elkaar, wat zorgde voor voldoende actie op de baan.

2003: Albers verrast in CLK

In 2002 is het Laurent Aïello die wint met de ABT Sportsline TT-R, nipt voor Bernd Schnieder in de CLK. In 2003 weet Bernd Schneider wéér toe te slaan en de titel te winnen voor Mercedes-Benz. Ditmaal heeft Schneider het ernstig aan de stok met de Nederlander Christijan Albers. Albers toont aan dat de DTM niet alleen een pensioenoord is voor oud F1-coureurs, maar ook een opstapje kan zijn in je racecarrière. Albers imponeert met gave inhaalacties en weet de race in Zandvoort te winnen, naast drie andere races (Italië, Nurburgring en Norisring). Schneider wint slechts twee races, maar finisht constant hoog. Met slechts vier punten verschil wordt Albers tweede.

2005: een Brit wint met de Benz

In 2004 is het Ekstrom die wint met de Audi A4, maar in 2005 is het Mercedes dat terugslaat. De jonge Brit Gary Paffett geeft de raceklasse nieuw elan en laat enkele fraaie overwinningen zien. Opel weet geen potten te breken en stapt na dat jaar uit het DTM, dat met enkel Audi en Mercedes-Benz verder gaat.

2006: Toch niet weer? Jawel.

In 2006 is het wéér Bernd Schneider die de titel wint voor Mercedes. De Duitse grootmeester, die vernoemd is naar de legendarische coureur Bernd Rosemeyer, wint de eerste twee races op de Hockenheimring en Lausitzring en wint daarna geen race meer. Kristensen (Audi) en Spengler (Mercedes-Benz) vechten het uit, maar ze weten Schneider niet meer bij te halen.

2010: Terug aan de top

In 2007, 2008 en 2009 zijn het de Audi’s die sneller zijn de Mercedessen. Pas in 2010 komt daar verandering in. Paul Di Resta wint de rijderstitel dankzij een serie van 5 top 2 plaatsen. Paffett en Spengler completeren de top 3. De Audi’s hebben dit seizoen minder in te brengen, ondanks een overwinning voor Matthias Ekstrom en een voor Jamie Green.

2012 – 2015 Mercedes heeft nu twee concurrenten

Geen hoogtepunt voor Mercedes, wel voor de neutrale toeschouwer. In 2011 krijgen Audi en Mercedes er een geduchte concurrent bij: BMW. Het mooiste is dat de auto’s op het circuit enigszins lijken op de straatversies van de BMW M3, Mercedes C63 en Audi RS5. Bruno Spengler vertrekt van het HWA-fabrieksteam van Mercedes naar Team Schnitzer van BMW en wint daar en passant de titel. In 2013 komt Mercedes er weer niet aan te pas: Rockenfeller wint met de Audi RS5. In 2014 is het BMW dat de titel pakt met Marco Wittmann.

2016: Mercedes scoort met een jonge hond

In 2016 kan Mercedes-Benz eindelijk weer een rol spelen in het DTM-kampioenschap. 2016 gaat de boeken in als een van de leukste DTM-seizoenen. Het is voor lange tijd onduidelijk wie er daadwerkelijk met de titel aan de haal gaat. In het begin van het seizoen lijkt Jamie Green de beste papieren te hebben, maar in een mindere periode van de Brit is het de jonge Pascal Wehrlein die grote indruk maakt en de titel wint.

2018: Mercedes verlaat met opgeheven hoofd de klasse

DTM en Mercedes zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2017 zijn de BMW’s, Audi en Mercedessen erg aan elkaar gewaagd. Helaas voor Mercedes is dat ook de volgorde van de top 3 in het rijdersklassement in 2017. Dit jaar is het vooral een tweestrijd tussen Mercedes en Audi. Ondanks een bizarre eindspurt van Rene Rast, die een record vestigt door de laatste zes wedstrijden van het seizoen op zijn naam te zetten, is het Gary Paffett die de Audi-coureur én Paul di Resta (Mercedes) verslaat en er met het rijderskampioenschap vandoor gaat. Ook gaat sinds 2010 de constructeurstitel eindelijk weer naar Mercedes. Vandaag reed Mercedes zijn laatste race in het DTM.

Mercedes gaat zich richten op de Formule E. Aston Martin komt in de plaats van Mercedes als derde team de gelederen versterken met de nieuwe Vantage. Schrale troost, in de straatauto’s van de V8 Vantage ligt een motor van Mercedes-Benz.