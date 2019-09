Op de valreep: geef je Beetle vette stance en een hoop pk

De Volkswagen New Beetle is wellicht niet helemaal het succes geweest wat Volkswagen had gewild. Het voelt raar om te zeggen na bijna 70 jaar Kever, maar na ‘slechts twee generaties’ moest de New Beetle het veld ruimen. Toch heeft VW bij de tweede generatie nog hun best gedaan om iets leuks te maken van de Käfer. In trouwe VAG-marketingstijl kon je hem in allerlei smaakjes krijgen, waaronder R-Line en Dune.

Heb je nog zo’n Beetle staan, dan wel de 2.0 TSI met 220 pk, dan maakt B&B Automobiltechnik er een verrassend leuke auto van. Die 2.0 TSI is namelijk in auto’s als de Volkswagen Golf R en Audi S3 goed voor meer dan 300 pk. B&B zorgt ervoor dat deze modificaties en meer in je Beetle terecht komen. Naast een chip wordt er ook een nieuwe turbo opgeschroefd. Het totaal is redelijk bizar. De B&Beetle is goed voor 380 pk en 525 Nm koppel. Lekkere cijfers!

Dit resulteert in een sprinttijd van 5,2 seconden naar 100 km/u. Wat wij echter het leukste vinden is de optionele vering. Deze verlaagt de auto de nodige centimeters en in combinatie met de grote velgen is het een lekker dikke auto.

Je kunt de B&B-set krijgen voor 9.950 euro. Ietwat prijzig, maar dan heb je wel een Beetle met bijna 400 pk.