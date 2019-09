Autoblog Garage: je kon er op wachten, de eerste tweewieler

ok, deze moeten we misschien maar eens goed uitleggen, waarom deze Yamaha in de Autoblog Garage?

Deze scooter, motorscooter, motor, hoe jullie hem dan ook willen noemen, zat al in de boedel toen ik in april van dit jaar mijn bureau verhuisde naar Autoblog HQ. En omdat het nieuwe bureau iets verder van mijn bed staat dan het vorige betekende dat ook een stevige re-think over de woonwerkverkeer situatie.

Elke dag of in ieder geval een paar keer per week een dikke 70km enkele reis voornamelijk over de A4. Dat is andere koek dan de 15km die ik gewend was. En juist omdat de woonwerk-afstand eerder zo klein was had ik destijds de lease-Kadjar teruggegeven en was ik overgestapt op een motorscooter. Dat de Kadjar er uit ging was ook een van de redenen dat ik privé destijds mijn tweede privatelease MINI koos.

Maar terug naar de tweewieler. Het gaat hier om een Yamaha XMAX-250 ABS Iron Max. Die laatste toevoeging is het naampje van de speciale uitvoering van de XMAX die uiteindelijk voornamelijk neerkwam op wat speciale logo’s. Ik kocht dit 2016-model nieuw in april 2017 bij van de Kuinder in Hilversum.

Het was een van de laatste 250’s want toen ik de 250 de showroom uit reed stonden de nieuwe 300 versies al klaar om naar binnen te rijden. Je begrijpt het #voorraadvoordeel.. Nu was ik voornamelijk op zoek naar een nieuw exemplaar maar ook naar een dealer met veel ervaring met motorscooters, vooral in de werkplaats. Vandaar dat ik ook braaf naar Hilversum blijf rijden voor het onderhoud.

Waarom een XMAX 250?

Ik sprak al kort over de aanleiding. Ik kocht de Yamaha omdat mijn woonwerkafstand zeer klein was en daarnaast moest ik in de binnenstad van Rotterdam zijn. Met de auto kwam dit neer op 30-40 minuten reizen voor 15 km in de spits. Vandaar een motorscooter. Ik had voor een 50cc kunnen kiezen, maar een 45km versie, daarmee moet je in het centrum vaak over dezelfde weg als auto’s en motoren. En een 50cc is leuk als je geen motorrijbewijs hebt en dat heb ik wel. Nu was enige kennis over het motorscooteraanbod mij niet vreemd dus mijn gedachten gingen direct naar de XMAX.

Het was destijds simpelweg het beste aanbod voor mijn mobiliteitsbehoefte. Catalogusprijs een kleine € 5.900,-, met onder het zadel ruimte voor 2 integraalhelmen, ABS (destijds nog niet standaard op alle tweewielers) en een topsnelheid van een dikke 140 km/u. Alle eisen afgevinkt. Daarbij is niets menselijks mij vreemd en vond ik het ook fijn dat de XMAX zeker in deze uitvoering geen pijn aan mijn ogen doet. Mooi is wellicht anders, maar functioneel en niet te aaibaar is ook al heel wat bij een scooter.

Een motorscooter, wat kan je daar mee?

Beter gezegd, waar gebruik ik hem voor? Nou voorheen dus om langs alle stilstaande auto’s te rijden in Rotterdam en nu om langs alle stilstaande auto’s te rijden op de A4, dat is het korte antwoord. Er zitten natuurlijk nadelen aan de scooter en voordelen. Groot voordeel is natuurlijk de tijdswinst tijdens de spits waarbij de scooter ook nog eens relatief smal is, doet dus niets onder voor de motorfietsen die ook tussen de files door rijden.

In diezelfde file is het ook nog eens erg fijn dat je niet hoeft te schakelen, dat hoeft immers niet op een motorscooter. Verder is er ook geen sprake van wekelijks kettingsmeren want het hele boeltje zit bij een scooter gewoon onderhoudsvrij direct aan het achterwiel.

Dat de Yamaha tot op heden zijn werk doet met een gemiddelde van 1 liter euro95 op 30 kilometer valt zeker niet tegen. Maar wanneer de scooter echt zijn waarde bewijst: de trips naar Schiphol. Geen stress over trein of file: rugzak of handbagage met een spanband achterop, GRATIS parkeren naast de vertrekhal(zie onder) en je helm en motorkleding onder het zadel achterlaten. Over kosten gesproken, nu de kilometers echt gaan tellen vraagt de scooter al weer om oliewissel nummer 2 maar dat is te overzien. Maandelijks hebben we het over precies €10,- Motorrijtuigenbelasting en ongeveer hetzelfde bedrag voor de WA verzekering inclusief diefstaldekking. Daar kan je niet voor tobben lijkt me.

Maar je kocht hem toch voor de stad en niet voor de A4?

Ja, inderdaad, in de eerste twee jaar verdween er dan ook slechts 5.000km onder de wielen van de XMAX, maar sinds april is daar al weer 8.000km bijgekomen. En laat op de A4 nou soms ook de gelegenheid zijn om 130’ish’ km/u te rijden en je begrijpt dat er ineens andere eisen aan de Yamaha worden gesteld.

Om maar met de deur in huis te vallen. Ineens lijkt dit niet meer de ideale motorscooter voor ALLE gelegenheden. Een nieuwe BMW C400GT heeft meer windbescherming, een Honda Forza 300 is stabieler en natuurlijk is er ook de zwaar verbeterde nieuwe generatie XMAX 300. Het praktische gemak blijft voorlopig prima overeind maar ik mis power (145 km/u op de teller bereik je nooit) en zou wel wat extra stabiliteit wensen.

Misschien toch weer terug naar een motor? Die motor moet dan zeker ook een grotere tank hebben want met 140 km per dag sta ik om de dag aan de pomp en dat is toch net iets vervelender als je niet kan pinnen aan die pomp en je helm moet weer af. En je staat met mijn woonwerkafstand nogal eens bij de pomp als je een scooter hebt die lang geen 280km haalt met 1 tank. Als ik haast heb ben ik dan ook erg blij met het BP station op de A4, een van de weinige bemande tankstations waar ze ook pinnen aan de pomp hebben bij een aantal pompen.

En nu?

Mijn motorhistorie is voornamelijk een opsomming van heel veel testmotorfietsen en demomotorfietsen die ik in vorige functies heb gereden. De Yamaha is pas de vijfde motor(scooter) waarvan ik zelf de rekening heb opgepakt. De eerste was een Honda NX250 die direct op export naar Tanzania ging, de tweede een witte Piaggio Carnaby 300 (als je hem ziet rijden, bel 112), de derde een Vespa S125 die ook een blauwe maandag in mijn bezit was en de vierde de Derbi Mulhacen (zie onder) die ik nooit had moeten verkopen.

De Yamaha is voor mijn doen al erg lang ‘in de familie’. Ik heb zelfs al een paar keer de oerdomme uitspraak ‘deze gaat nooit meer weg’ gedaan. Maar nu begint het toch wel te kriebelen. Nu ben ik niet gezegend met een mega garage om een verzameling te gaan beginnen. Dus een nieuwe erin betekent ook gewoon vooralsnog de huidige eruit. Daar gaan we de komende maanden maar eens goed over nadenken. Vooralsnog heb ik totaal niet de neiging om de tijdswinst die de motor(scooter) me geeft op te geven. In de ochtend levert het me een kwartiertje tijdswinst op, maar in de middag hebben we het over een half uur tot een uur tijdswinst.

NB Hoe dat zit met die openingsfoto? (fotocredit Raymon de Kruijff)

Rechts is de nieuwe Yamaha XMAX 300 met Led verlichting en links mijn 250. Meest gehoorde opmerking bij de benzinepomp: “je ene koplamp is kapot”. Zucht.. Als je erop zit zie je het niet maar laten we eerlijk zijn, het ziet er niet uit, 1 koplamp voor dimlicht en de ander voor grootlicht.