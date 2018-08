Terugroepactie BMW: dit betekent het voor Nederland

Er is een Europese terugroepactie op touw gezet door BMW. Wat gaan Nederlandse BMW-rijders hiervan merken?

De terugroepactie die groen licht heeft gekregen vanuit het hoofdkantoor heeft betrekking op dieselauto’s van het merk. Naar aanleiding van een eigen onderzoek van BMW is geconcludeerd dat een storing in de uitlaatgasrecirculatie (EGR) module kan leiden tot een eventuele brand. In Zuid-Korea zijn al diverse BMW’s in de fik gevlogen door het euvel. BMW zegt er zelf het volgende over:

Een deel van deze EGR-module is de EGR-koeler. In sommige gevallen kunnen kleine hoeveelheden van het glycol-koelmiddel ontsnappen en zich opbouwen in de EGR-module. In combinatie met koolstof- en oliesedimenten kan deze afzetting brandbaar worden. Dankzij de hoge temperaturen van de uitlaatgassen in dit onderdeel kunnen deze afzettingen ontbranden. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot het smelten van het inlaatspruitstuk en in extreme gevallen kan brand ontstaan.

Er worden in totaal 324.000 auto’s teruggeroepen vanwege mogelijk brandgevaar. Alleen al in Duitsland gaat het om 96.300 auto’s, aldus de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Met een terugroepactie wil BMW de EGR-module controleren op mogelijke defecte componenten. De BMW 3-serie, 4-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie, X3, X4, X5 en X6 met een vier- en zescilinder dieselmotor komen in aanmerking voor de actie. Met de viercilinder gaat om auto’s geproduceerd tussen april 2015 en september 2016. Bij de zescilinder gaat het om auto’s geproduceerd tussen juli 2012 en juni 2015.

Tegenover Autoblog.nl laat BMW weten dat in Nederland 6.764 auto’s zullen worden teruggeroepen. Klanten die in aanmerking komen krijgen binnenkort bericht van de dealer. Bij de dealer of BMW-servicepunt zal vervolgens worden gekeken naar de status van de betreffende EGR-module.