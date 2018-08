Stap in deze Alfa Romeo met goodies van Aston en Lambo

Een chimaera met genen van Alfa Romeo, Aston Martin en Lamborghini. Dat kan alleen maar een juweeltje zijn, toch?

De Alfa Romeo 4C is helaas bijna klaar met diens vrij korte productierun. Het carbon karretje kwam in 2013 op de markt en het idee was briljant. Wij (puristische) autoliefhebbers klagen altijd maar over het feit dat auto’s steeds zwaarder worden. Zo is de BMW M2 CS (rijtest) bijvoorbeeld in alle opzichten een fantastisch apparaat, maar het ding weegt wel een slordige 1.500 kilo. Voeg er ergens tussen de 100 en 200 kilo lightness aan toe en je rijdt echt de zevende hemel binnen, toch?

Alfa Romeo hoorde onze smeekbedes aan en besloot de handschoen op te pakken. De eerste (Europese) versie woog minder dan 900 kilo! Waar vind je dat nog, behalve in auto’s als de Suzuki Selderij? De Spider (rijtest) is iets zwaarder, maar weegt nog altijd ruim minder dan een ton.

Doch helaasch, zoals zo vaak is ook in het geval van de 4C weer gebleken dat de ‘roepers op het internet’ niet per se mensen zijn die áls het object van hun affectie dan op de markt komt, er ook daadwerkelijk een kopen. Hooguit proberen ze er na enkele jaren een op te pikken met ‘de kop eraf’ voor weinag. De bij Maser gebouwde ‘mini-Ferrari’ werd niet het commerciële succes waar Alfa op hoopte en mag binnenkort beginnen aan zijn traject naar gewilde klassieker in 2040.

Maar niet voordat Pogea Racing er nog even overheen gaat! De tuner verblijdde ons eerder dit jaar al met de 477 pk sterke Nemesis op basis van de 4C, maar heeft dit keer wat meer ingezet op luxe in plaats van snelheid. Voor haar nieuwste creatie, met de veel te lange naam Centurion 007: The Green Arrow, zet de veredelaar in op een pareleffect lak ‘van’ de nieuwe Aston Martin Vantage en groen lederen bekleding ‘van’ Lamborghini. Groene swaaaaag.

Uiteraard blijft het niet bij deze goodies, want de tuner kon het niet laten het uiterlijk ee beetje te tweaken met onder andere Lambo-achtige velgen. Ook qua power geeft de Centurion 007: The Green Arrow je iets meer dan een standaard 4C. Je kan ervoor kiezen de 1.75 te laten kietelen van 240 tot 332 pk of om het 1.95 liter grote blok uit de hierboven genoemde Nemesis te laten monteren met 477 pk. Lijkt ons een no-brainer…