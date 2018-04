Rudolf leeft! Diesel heeft de toekomst

Nieuwe tech maakt het mogelijk volgens Bosch.

BMW versus Mercedes versus VAG, het blijft een van de heetst betwiste ‘gevechten’ in de auto industrie. Toegegeven, we vinden op de redactie ook altijd leuk om de traditionele Duitse drie tegenover elkaar te zetten. Maar als je ziet hoe scherp de respectievelijke fanb0iZ van de verschillende Duitse merken met elkaar debatteren op verschillende fora, is het soms ook wel geinig om de zaken wat te relativeren.

Onderhuids zijn de Germanen namelijk steeds meer eenheidsworst. Ietwat gechargeerd koop je eigenlijk een Bosch 540i, Bosch A3 of een Bosch S-Klasse. Niet alleen de Duitsers hebben trouwens veel content in hun auto’s zitten van het grote technologiebedrijf. Ook andere grote concerns als Ford, FCA en General Motors maken gretig gebruik van de producten en diensten van Bosch.

Zodoende speelt het merk een belangrijke rol in dieselgate. Bosch leverde de vermaledijde software die in testsituaties zorgde dat de uitstoot van giftige gassen kunstmatig laag gehouden werd. Vandaar dat velen direct twijfelden aan het feit dat het schandaal zich zou beperken tot VAG, wat uiteindelijk dus ook niet gebeurde. Merken die geen sjoemelsoftware kregen van de Duitse moloch, zullen zich misschien ook wel achter de oren gekrabd hebben. Waarom krijgt VAG wel de good stuff en wij niet?

Enfin, hoewel je het er als autoliefhebber waarschijnlijk helemaal mee gehad hebt, worden de naweeën van dieselgate nu eigenlijk pas echt gevoeld. Zeker in de Duitse auto industrie is er best wel wat paniek uitgebroken over de vraag of diesel nog wel een toekomst heeft. Is het überhaupt mogelijk diesels te laten voldoen aan de zeer strenge uitstootnormen die in Europa gaan gelden vanaf 2020? Naar verluidt staan tienduizenden banen op de tocht, onder andere bij Bosch.

Op de dag dat de kersverse CEO van Volkswagen verordonneerd wordt zich te verantwoorden bij het Amerikaanse congress over dieselgate, sust Bosch echter de gemoederen. Het concern heeft naar eigen zeggen een technologie bedacht waardoor de uitstoot van NOx wordt teruggedrongen naar een tiende van de maximaal toegestane hoeveelheid volgens de nieuwe strenge regels. En dat zonder dat er extra hardware aan te pas hoeft te komen. Bosch doet niet precies uit de doeken hoe ze dit voor elkaar krijgen, anders dan te zeggen dat het te maken heeft met het managen van de temperatuur van uitlaatgassen. Zou diesel dan toch nog een comeback maken?

Bedankt iedereen voor de tips!

Image-Credit: BMW 640d via autojunk