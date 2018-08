BMW F90 M5 van 212.000 euro tegen de vangrail

De auto mag dan wel vierwielaandrijving hebben. Een onvoorziene glijpartij kan niet altijd voorkomen worden.

Gisteravond is op de A7 bij Scheemda (provincie Groningen) een BMW M5 tegen een vangrail gebotst. Het gaat om het huidige type M5. De First Edition om precies te zien. Van deze versie worden slechts 400 exemplaren gebouwd. De First Edition heeft een meerprijs van bijna 20.000 euro ten opzichte van een gewone M5. Daar krijg je onder meer de exclusieve Frozen Dark Red Metallic kleur voor terug.

De F90 M5 is de eerste M5 met vierwielaandrijving. Desondanks kan 600 pk op vier wielen lastig te bedwingen zijn. Het eenzijdige ongeval gebeurde in een flits. De bestuurder verloor, mogelijk door lokale gladheid, de macht over het stuur en de neus van de BMW werd in de vangrail geprikt.

De schade aan de auto van 212.000 euro valt te repareren en lijkt op het eerste oog niet dramatisch. Toch is het een smet op de waarde van de auto. Een performance auto met een schadeverleden is wat anders dan een Kia Picanto die ooit een ongelukje heeft gehad. De bestuurder raakte niet gewond bij het ongeluk.

Fotocredit: De Vries Media