Tesla buurtbus keihard gelekt op video

Een Tesla buurtbus, die was er nog niet!

Op dit moment heeft Tesla vier modellen in de aanbieding. De Roadster lijkt voorlopig niet meer te komen. De Cybertruck daarentegen is onlangs in productie genomen.

Het duurt nog wel eventjes voordat de productie is opgeschaald, maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat Tesla als geen ander de productie van EV’s kan opschalen. Beter dan wie dan ook, dus we houden dat uiteraard voor je in de gaten.

Tesla Buurtbus

Maar naast die 5 modellen is Tesla natuurlijk met nog veel meer dingen bezig. Dat hoeven niet eens auto’s te zijn die op de markt komen. In dit geval gaat het om een kleine buurtbus. Er is niets sexy aan, gewoon een platform met een paar banken om te zitten en een dak zodat je hoofd droog blijft bij een regenbui. Er kunnen 11 mensen mee.

Het is de perfecte auto voor de binnensteden en een soort tussenstap tussen een taxi en bus. Er is een stuurwiel aanwezig, dus de auto kan gewoon op de openbare weg bestuurd worden. De auto is ook geschikt om op een gesloten circuit te rijden, zoals bij The Boring Company. Dan kan de auto als shuttle fungeren en door tunnels rijden.

Pril

De beelden (video) die Jacob Orth via Twitter deelt, zijn net als die van het monster van Loch Ness vrij korrelig. Het lijkt echt gewoon op een buurtbus, maar dan met met nog meer glas. Lekker voor in de zomer.

Het project ziet er dermate pril uit, dat dit ons echt het eerste prototype lijkt te zijn. Dus het zal voorlopig nog niet rondrijden in jouw gemeente. Het is dan ook al helemaal niet te zeggen of Tesla deze kant op wil gaan. Het kan ook zien dat ze eerst gaan werken aan opvolger voor hun huidige modellen, die inmiddels een beetje op leeftijd beginnen te raken.

Via: Carbuzz