Dít is de gloednieuwe Opel Insignia!

Niet dat jij de gloednieuwe Opel Insignia gaat kopen. Maar je zou het wel moeten doen.

In korte tijd is het D-segment uitgedund. Er zijn nog maar een paar non-premium merken over die ze nog verkopen. En met paar bedoelen we letterlijk, een paar: de Mazda 6 en de Peugeot 508.

Toevallig zijn dat net de D-segmenters met een beetje sjeu. Alle andere D-segment sedans (en liftbacks) zijn premium (of niet meer leverbaar hier). Alhoewel, je kan bij de Arteon er nog een boom over opzetten.

GM tijdperk

De Opel Insignia is er sinds 2022 niet meer. Wellicht dat er een dealer staat met een paar nieuwe modellen uit voorraad, maar dat is het dan wel. Met de Insnigia is er een belangrijke auto verloren gegaan: het was namelijk een van de laatste overblijfselen van het General Motors-tijdperk.

En ondanks dat wij de Insignia als ‘middenklasser’ zagen, was het best een goede auto die in de VS en China een luxe-badge kreeg in de vorm van de Buick Regal.

De Opel was nog veel te vers om af te danken, dus vandaar dat Buick de auto een langer leven gunt middels een vrij ingrijpende facelift. Het is er eentje van het kaliber Meg Ryan en Renée Zellweger. Knappe koppies die weinig opsmuk nodig hadden, doch ernstig werden strakgetrokken.

Motorische aanpassingen gloednieuwe Opel Insignia

De koplampen (van de auto) lijken identiek te zien, maar al het andere is zwaar aangepakt. De voorkant bestaat nu in zijn geheel uit grille, zo lijkt het. Aan de zijkant zijn de verplichte luchtinlaten met chromen versiersels.

Nog erger is dat het lijkt alsof ze ALLEEN de bumper hebben aangepast. De rest lijkt redelijk identiek te zijn met het uitgaande model, dat al eens een subtiele update kreeg in 2020.

Qua motoren is het vrij overzichtelijk. Je kan kiezen uit een 1.5 viercilinder turbo of een 2.0 viercilinder turbo. De reden waarom de auto niet meer popualir was in Nederland was het ontbreken van een PHEV-aandrijflijn. Die komt er nog steeds niet.

Via: Carscoops