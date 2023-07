Mr Bean knalt met Yaris op waterstof over Goodwood

Als een loepzuivere petrolhead gaf Mr Bean acte de présence op Goodwood Festival of Speed. In een Yaris..

In het Verenigd Koninkrijk zijn er een hele hoop petrolheads. De term is daar zelfs uitgevonden. Ondanks dat de autoindustrie niet meer is wat het ooit was, is een groot gedeelte van de bevolking nog werkzaam in de autoindustrie of een bedrijf dat levert aan de automotive industrie. Van al die Britse petrolheads is Rowan Atkinson (a.k.a. Mr. Bean) naar alle waarschijnlijkheid de grootste.

Dus het is niet vreemd dat hij het afgelopen weekend aanwezig was op een van de grootste auto-evenementen deze zomer. Je zou verwachten dat hij in een oude Ford Falcon 4.7, Honda NSX of Lancia Thema 8.32 zou verschijnen. Maar niets is minder waar, hij heeft de heuvelklim gedaan in een, eh, Toyota Yaris.

Toyota GR Yaris op waterstof

Dat klinkt niet heel erg bijzonder, maar dat is het natuurlijk wel. Anders gaan wij er geen artikeltje over schrijven. Het gaat namelijk om een Toyota GR Yaris, het ultra-dikke model met vierwielaandrijving en in dit geval een bijzondere motor.

Het is nog altijd dezelfde ‘G16E-GTS’-motor, een 1.6 driecilinder met een knoepert van een een turbocompressor. In plaats van op benzine, loopt deze motor op waterstof. Bij Toyota willen ze waterstof niet loslaten, terwijl het internet heeft besloten dat de toekomst elektrisch is.

Toyota is daar nu mee aan het experimenteren in dit soort auto’s. Het doel is om later dit te produceren voor motorsport doeleinden en uiteindelijk ook straatauto’s. Uiteraard zijn er nog een aantal hordes te overwinnen.

Mr Bean

Ondanks het extreme comfort en koppel van een elektromotor, is een EV vaak ook en tikkeltje saai. Het enige dat fabrikanten lijken te kunnen doen is nog meer vermogen toevoegen. Qua rijsensaties is dat natuurlijk een beetje meh. Dus in dat opzicht zijn we erg benieuwd hoe dit uitpakt. Een ICE op H2 klinkt bijna letterlijk als muziek in de oren.

De GR Yaris is niet loodzwaar en heeft een geluid! Dus wat betreft heb je nog een beetje beleving aan boord. Ook leuk: er zijn geen loodzware accu’s, dus je kunt nog een beetje spelen met de auto. Rowan Atkinson is niet zomaar celebrity die een rondje doet. Hij is een echte petrolhead, dus heeft hij ook een Toyota GR Yaris in zijn garage staan. Dat bleek ook wel uit zijn tijd van 1:11, niet verkeerd voor een 68-jarige man in een Yaris.

Enfin, de beelden kun je hieronder bekijken: