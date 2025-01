Tesla-schaamte? Geen sprake van!

Nederlanders hebben nog niet echt last van Tesla-schaamte.

Man bijt hond. Kennen we dat nog? Als dat programma nog zou bestaan dan zie ik het al helemaal voor me. De babbelbox die vraagt.. zou u nog een Tesla overwegen?

Het is in elk geval zo dat Marktplaats een onderzoekje heeft gedaan naar zogenaamde Tesla-schaamte naar aanleidingen van ontwikkelingen in Amerika. Op politiek vlak zie je allerlei acties onder bepaalde groepen, ook in Nederland. Afscheid nemen van X omdat Elon Musk daar de CEO is. Marktplaats ging eens kijken of Nederlanders ook massaal hun Tesla aanbieden als occasion.

Wat denk je zelf? Nee hoor, Hollanders blijven lekker in hun Tesla toeren op ’s heren wegen. Het helpt natuurlijk niet dat een groot deel van Tesla’s in Nederland een leasebak zijn. Zomaar afscheid nemen van de auto, laat staan deze op Marktplaats aanbieden, is niet eens een mogelijkheid.

Uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 26.000 leden van het Opiniepanel blijkt dat 3 op de 10 eigenaren van hun Tesla afwillen. Maar goed, het is altijd de vraag met dit soort kwesties hoe representatief de uitkomst is. En hoeveel mensen daadwerkelijk actie ondernemen en hun Tesla dumpen.

Uit data van Marktplaats blijkt in elk geval dat de zoekterm “tesla model 3” nog altijd populair is. In september werd 171.182 keer gezocht op deze term, in oktober 193.275 keer, in november 254.047 keer en en in december 192.713 keer. Complete cijfers over januari zijn natuurlijk nog niet bekend, dus geen idee wat de invloed op de zoekopdrachten naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in de States.

Wel heeft Marktplaats een voorlopig plaatje paraat. In de tweede week van januari is er al meer dan 68.000 keer gezocht naar “tesla model 3”. Zelfs het hoogste aantal van de afgelopen drie maanden. Kortom, Tesla-schaamte? Welnee, jullie willen nog steeds een Model 3 voor een habbekrats.