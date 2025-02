Blijf uit de buurt van Tesla-rijders. Ik herhaal..

Uit de buurt blijven van Tesla-rijders volgens dit onderzoek is een lastige opgave, maar er is ook goed nieuws!

Een elektrische leaseauto uitkiezen? Doe maar een Tesla als deze binnen je budget valt. Geef de leaserijders eens ongelijk. Een fantastisch laadnetwerk, goede software, range en het zijn geen slecht sturende auto’s. Maar er is iets met die Tesla-rijders aan de hand..

Eigenaren van Tesla-rijders blijken de grootste brokkenmakers te zijn. Gelukkig kon je in de intro lezen dat er ook goed nieuws was. Dat is ook zo, als je in Nederland of België woont en dit leest tenminste. De claim dat Tesla-bezitter voor geen meter kunnen rijden speelt zich af in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Verzekeringsmaatschappij LendingTree uit de Amerikaanse staat North Carolina heeft gekeken van welk merk het vaakst betrokken was bij een ongeluk in 2024. Wat bleek? Tesla-rijders waren het vaakst betrokken bij een verzekeringsclaim. De verzekeringsmaatschappij keek niet alleen naar claims, maar ook naar uitgeschreven boetes en gevallen van rijden onder invloed. Gooi je dat allemaal op een hoop dan komen Tesla-rijders als slechtste chauffeurs naar voren.

Op de tweede plaats staan RAM-rijders en op de derde plaats Subaru. Wat LendingTree niet heeft bekendgemaakt in dit onderzoek is of ook Tesla-rijders elke keer de veroorzaker was bij een claim. Het kan immers ook zijn dat de Tesla betrokken is bij een aanrijding met schade, maar niet de schuldige is. Dat is niet op te maken uit dit onderzoek. De top 5 bestaat verder uit Audi en Mazda.

Toch kun je volgens dit onderzoek maar beter uit de buurt van Tesla-rijders blijven. Of ze nu veroorzakers zijn van ongevallen of niet, statistisch gezien heb je de meeste kans op brokken als je er in de buurt van bent. In de Verenigde Staten dan. Hier in Nederland zijn het allemaal keurige leaserijders die nooit iets verkeerd doen. Toch?