Verrassing: de loyaliteit van Tesla-klanten is hard gekelderd

Niet alleen in Europa.

Nog niet zo heel lang geleden had Tesla de trouwste klanten van allemaal, zowel in de VS als in Europa. Dat wil je als merk, maar Elon Musk heeft daar een einde aan gemaakt. Europa heeft Tesla sowieso keihard laten vallen, en in de VS is de loyaliteit ook niet meer wat het was. S&P Mobility heeft de cijfers.

In juni 2024 was de loyaliteit onder Amerikaanse Tesla-klanten nog 73%. Oftewel: 73% van de klanten koopt als volgende auto weer een Tesla. Dat is een ongekend hoog percentage. In maart was dit echter gedaald naar 49,9%. S&P heeft de loyaliteit van een merk nog nooit zo snel zien kelderen.

Inmiddels is de loyaliteit wel weer opgekrabbeld, naar 57,4% in mei. Daarmee zit Tesla alsnog boven het gemiddelde. Ondanks alles blijft het merk dus nog steeds aardig wat trouwe klanten houden in de VS.

Het kan natuurlijk ook zijn dat de oude loyale klanten voor een deel vervangen zijn door nieuwe loyale klanten. Elon Musk riep eerder dat nu rechts een Tesla koopt in plaats van links. Helaas voor Elon zijn de rechtse klanten toch minder talrijk.

Want uiteindelijk gaat het niet om loyaliteit, maar om de harde verkoopcijfers. En dan zien we dat Tesla in het eerste kwartaal 5% minder auto’s verkocht in de VS, terwijl EV’s over de gehele linie 14% in de plus zaten. Ondanks claims van Elon Musk dat het alleen in Europa minder gaat, heeft Tesla ook in de VS klappen gekregen.

Bron: Reuters