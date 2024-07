Tesla komt personeel tekort: 800 openstaande vacatures

Na mensen massaal de laan uitgestuurd te hebben, heeft Elon Musk nu toch weer nieuw personeel nodig.

Tesla had vorig jaar weliswaar de bestverkochte auto ter wereld, maar dit jaar kenden ze een pittige start. Elon Musk massaal mensen de laan uit. In totaal moesten er zo’n 14.000 mensen vertrekken, inclusief vrijwel de hele Supercharger-afdeling.

Nu gaan de zaken toch weer de goede kant op voor Tesla. Zo leverde Tesla in het tweede kwartaal flink meer auto’s af dan vorig jaar en zit het aandeel ook weer flink in de lift. Na een dieptepunt in april zit het aandeel nu weer op het niveau van eind 2023.

En wat blijkt? Elon Musk is ook weer personeel aan het aannemen. In totaal staat er nu bijna 800 vacatures uit, zo heeft Bloomberg uitgezocht. Daarmee is het personeelsbestand natuurlijk nog lang niet op het oude niveau, maar 800 nieuw banen is toch niet niks.

Het is niet zo dat alle ontslagen mensen nu weer kunnen gaan solliciteren, want Elon Musk heeft wel de focus verlegd. Veel banen hebben te maken met AI en robotica, waar Tesla nu druk mee bezig is. Zo wordt er een Robotaxi ontwikkeld – die overigens uitgesteld is – en ook een echte robot (je weet, wel zo eentje die op een mens lijkt).

In ieder geval lijken de zaken allemaal weer beter te gaan bij Tesla. En dat melden we ook gewoon hier op Autoblog, genuanceerd als altijd.

Bron: Bloomberg