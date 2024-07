Nieuwe Macan instapper is de goedkoopste Porsche in jaren

De instapversie van de Macan is misschien wel gewoon de versie die je moet hebben.

De oude Porsche Macan met benzinemotor is eerder deze maand geschrapt, dus op dat punt valt er niks meer te kiezen. Als je een Macan wil is die elektrisch. Wel wordt de keuze aan elektrische Macans nu uitgebreid. Dat kon ook niet anders, want er waren nog maar twee smaakjes. Daar ging Porsche het natuurlijk niet bij laten. Ze voegen nu de Macan 4S en – nog interessanter – een nieuwe instapper toe aan het gamma.

Nieuwe instapper

Er was al de Macan 4, maar daar komt nu dus de Macan (zonder verdere toevoegingen) onder. Zoals je al kunt afleiden uit de naam is deze instapversie puur achterwielaangedreven. Een Porsche voor de *kuch* puristen dus.

In het geval van een EV betekent dat ook dat je minder vermogen hebt, want je hebt een elektromotor minder. Toch scheelt het niet zoveel: de instap-Macan heeft 340 pk in plaats van 387 pk. Met overboost heb je tijdelijk 360 pk en 563 Nm. Daarmee zit je in 5,7 seconden op de 100 km/u. Wel oppassen met die overboost: voor je het weet ben je je rijbewijs kwijt (net als deze iX2-rijder).

Omdat alleen de achterwielen aangedreven worden is de instapversie van de Macan Electric maar liefst 110 kg lichter. Mede daardoor is dit ook de versie met de grootste range, namelijk 641 km. Bij sommige auto’s is de instapper gewoon de beste keuze, en dat lijkt ook hier het geval te zijn.

Porsche Macan 4S

Onder de Macan 4 komt dus de Macan-zonder-toevoegingen, maar er komt ook nog een versie bóven: de Macan 4S. Dit mag ook geen verrassing heten. De 4S heeft 448 pk, wat meer is dan de oude Macan Turbo. Als je Launch Control inschakelt heb je zelfs 516 pk en 820 Nm aan koppel. Daarmee knal je in 4,1 seconde naar de 100 km/u.

De Macan 4S maakt de Turbo eigenlijk overbodig, maar die is er ook nog steeds. Die was al meteen bij de introductie onthuld, maar we zullen de specs nog even herhalen: met Launch Control heb je in deze versie 639 pk en 1.130 Nm (!) koppel.

In de Macan 4S heb je overigens ook nog altijd een fatsoenlijke range, namelijk 606 km volgens de WLTP-cyclus. Dankzij de 800V-archtitectuur kun je met alle varianten snelladen tot 270 kW.

Prijzen

Dan nu het belangrijkste aspect van de Macan instapper: de prijs. De achterwielaangedreven Macan is er vanaf €85.300. Daarmee is het de goedkoopste (lees: minst dure) Porsche in jaren. De Macan had je voorheen ook voor dit geld, maar daarvoor moeten we terug naar 2018.

De complete prijslijst van de Macan ziet er nu als volgt uit:

Porsche Macan: €85.300

Porsche Macan 4: €88.900

Porsche Macan 4S: €96.000

Porsche Macan Turbo: €121.000

We zullen ook maar meteen de concurrentie erbij halen, inclusief het Audi-broertje:

BMW iX3 (286 pk, 471 km range): €71.465

Audi Q6 e-tron (306 pk, 641 km range): €71.950

Mercedes EQE SUV 350 (292 pk, 613 km range): €83.480

Porsche Macan (340 pk, 641 km range): €85.300

Niet geheel verrassend is de Porsche de duurste uit het bovenstaande rijtje, maar… dan heb je ook de beste specs. Uiteraard is de Audi gewoon het verstandige alternatief. Dan heb je weliswaar ietsje minder vermogen, maar wel dezelfde range, voor €13.350 minder. Dat neemt niet weg dat 85 mille voor Porsche-begrippen best weinig is, dus reken erop dat we deze Macan nog heel vaak gaan zien.