Wat? Elon Musk zet Supercharger-team op straat

Een opmerkelijke move van Elon Musk: met de grote ontslagronde kan ook zo’n beetje het hele Supercharger-team vertrekken.

Het succes van Tesla is aan diverse factoren toe te schrijven, maar het Supercharger-netwerk is er zeker een van. Het eigen laadnetwerk was een van de USP’s van Tesla en heeft ze geen windeieren gelegd. Daarom komt het nu als een verrassing dat de Supercharger-divisie grotendeels op straat wordt gezet.

Dat Tesla een hoop mensen de laan uit gaat sturen is wisten we natuurlijk al. Twee weken geleden gaf Tesla aan dat ze zo’n 14.000 mensen gaan ontslaan. Nu blijkt echter dat onder deze ontslagen ook 500 medewerkers van de Supercharger-afdeling zitten. En dat is zo’n beetje het hele team. Ook Rebecca Tinucci, die de scepter zwaaide, kan vertrekken.

De move van Elon Musk zorgt voor veel gefronste wenkbrauwen in de auto-industrie. Met het toelaten van andere merken was het Supercharger-netwerk juist aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Ford en GM passen speciaal hun auto’s aan zodat ze ook kunnen laden bij de Superchargers.

De wegen van Musk zijn soms ondoorgrondelijk, maar hij laat op X weten dat hij nog steeds van plan is het Supercharger-netwerk uit te breiden. Dit zal alleen op een langzamer tempo gebeuren, met meer focus op uitbreiding van bestaande locaties. Aldus de grote baas himself.

Deze ontslagen betekenen dus niet meteen het einde van het Supercharger-netwerk, maar het heeft dus niet meer de hoogste prioriteit voor Elon Musk.

Via: Bloomberg