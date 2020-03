Tesla levert nieuwe infotainment updates voor oude modellen

Je kan het nieuwe infotainmentsysteem in een oude auto bestellen. Kijk, dat is handig als je wilt upgraden.

De afgelopen maanden heeft de AB Garage Alfa Romeo 159 duurtester veel upgrades gehad. Zonder alles te verklappen, de upgrade waar ik verreweg het meeste lol mee heb, is de infotainment-unit met Apple Carplay. Het maakt de auto in één keer zoveel bruikbaarder en up to date.

Update

Bij een Tesla gaat dat wat lastiger. Allereerst heeft de Model S altijd een vrij modern systeem gehad. Maar net als de eerste iPhone behoorlijk verouderd is, beginnen de jaartjes ook te tellen voor de eerste exemplaren voor de Model S. Het mooie is, je kan nu upgrades krijgen, zonder dat je meteen een splinternieuwe Model S moet kopen. Dat meldt Electrek. Het kan middels de Tesla infotainment update.

Over-the-Air

Nu was Tesla de eerste met zogenaamde ‘over-the-air’ updates. Je werd s’ochtends wakker en je infotainmentsysteem van je Tesla was ineens nog beter. Handig. Maar op een gegeven moment kun je je systeem niet verder updaten. Daarom levert Tesla, indien gewenst, het nieuwe MCU2-systeem. Deze heeft niet alleen meer functies, maar het systeem heeft veel krachtigere hardware dan het oude systeem. Dan kan je er weer even tegenaan.

MCU2

Je kan het MCU2 infotainmentsysteem bestellen voor de Tesla Model S en Model X die nog het oude systeem gebruiken. Dus de exemplaren van vóór maart 2018 kunnen worden voorzien van de hardware upgrade. Wat is dan de prijs voor zo’n Tesla infotainment update? In de VS kost de upgrade zo’n 2.500 dollar. Dan moet je het er nog wel even in laten zetten. Heel goedkoop zal het niet zijn. Aan de andere kant, een beetje krachtige laptop is ook 2.000 tot 3.000 euro, dus zo vreemd is de prijs niet.

Breaking Bad

Je krijgt er ook wat voor terug. De Tesla infotainment update is veel sneller en reageert beter. Ook is het mogelijk om diverse games erop te spelen. De Netflix, Hulu (en dergelijke) functie is ook mogelijk. Kun je even Breaking Bad bingewatchen terwijl je even 20 minuten aan het laden bent. Handig toch?