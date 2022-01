Nieuwe koplampen Model S verlichten de boel nog beter

Met de nieuwe koplampen van de Model S kun je nog beter zien.

Het mooie van Tesla is dat ze alles net even anders doen dan de andere fabrikanten. Dat ze elektrische auto’s maken is eigenlijk alleen maar bijzaak. Nu zijn die aandrijflijnen bijzonder puik te noemen als het gaat om gewicht, range en laadtijden.

Maar Tesla doet zoveel meer geinige dingen. Zo hebben ze de Over the Air-updates groot gemaakt en hebben ze een compleet andere visie op styling en interieurafwerking. Of het nu wel of niet je ding is, er is in elk geval over nagedacht. En als blijkt dat ergens niet goed genoeg over nagedacht is, pakt Tesla dat gewoon tussentijds aan.

Nieuwe koplampen Model S

Dat is eigenlijk best bijzonder. Normaal gesproken moest je wachten tot een nieuw model of een facelift. Soms zijn er andere momenten (zoals na de zomervakantie) dat er wijzigingen worden doorgevoerd. Maar Tesla? Die doet dat anders. Die zijn eigenlijk constant bezig met updates en verbeteringen. Het kan maar zo zijn dat jouw model 3 ander meubilair heeft dan die US-import van de buurman. Of andere speakers. Of een compleet andere motor.

Het laatste wapenfeitje van Tesla zijn nieuwe koplampen voor de Model S. Die zijn nu ook helemaal nieuw. Dat is opmerkelijk, want de Model S werd toevallig vorig jaar nog voorzien van een vrij ingrijpende facelift. Het was alweer de tweede facelift van het vlaggenschip van Tesla.

Nieuwe laadpoort voor Model X

Naar het schijnt waren er de nodige eigenaren die niet tevreden waren met de lichtopbrengst van de Model S. Een enthousiaste Facebook-groep (Caster) zag bij een dealer het nieuwste model staan.

Daarbij is te zien dat de Model S dus nieuwe koplampen heeft. Dat niet alleen, aan de achterkant wijzigde er ook iets. De strip tussen de achterlichten is er niet meer. Als laatste konden de deelnemers zien dat er een nieuwe laadpoort was voor de Model X (die ook recent gefacelift is).

Via: Electrek.

Fotocredits: Caster @ Facebook.