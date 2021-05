De nieuwe Tesla Model S is nog steeds niet af - Autoblog.nl

De nieuwe Tesla Model S zou al af zijn in februari. Maar het is nog steeds niet zo ver.

Een bedrijf is waard wat het in de toekomst gaat opleveren. In dat licht bezien is het niet zo gek dat Tesla zo’n torenhoge beursnotering heeft. Topman Elon Musk stelt zijn discipelen immers altijd wel weer een nieuw geweldig product in het vooruitzicht. Vervolgens moeten zijn techneuten maar even uitzoeken hoe ze de beloftes waar gaan maken. Soms lukt dat niet, soms ook wel. In dat laatste gebeurt het echter vrijwel altijd met de nodige vertraging.

Zo ook in het geval van de ‘nieuwe’ Tesla Model S en Tesla Model X. De bleppers van het merk gaan al een paar jaar langer dan een normaal autoleven mee. Nou was de auto zijn tijd ook wel ver vooruit toen deze gelanceerd werd natuurlijk, dat zal iedereen wel beamen. Toch beginnen de jaren de tellen, zeker nu de concurrentie eindelijk op de proppen komt met glimmende nieuwe producten. In het begin van het jaar kondigde Tesla daarom een ingrijpende facelift aan. Vooral van binnen worden de Model S en Model X hier weer een stuk frisser door.

Probleem is alleen dat het te lang duurt, zoals Davina Michelle zou zingen. Elon Musk beloofde dat de eerste vernieuwde units al in februari geleverd zouden worden. Maar dat werd toen later en daarna nog later. Inmiddels zijn we een dik kwartaal verder en is er nog steeds niet één exemplaar bij een klant terechtgekomen. Sommige klanten zijn te kennen geven dat ze nu moeten wachten tot oktober. Wel zou er komende week een launch event plaatsvinden. Maar je raadt het al, deze is nu ook uitgesteld. Het is maar een weekje, maar toch. Volgens Musk hebben zijn toppers nog wat kleine tweaks nodig:

Model S Plaid delivery pushed to June 10. Needs one more week of tweak. Elon Musk, is zelf ook een tweaker

De extra wachttijd zal wel de moeite waard zijn, aldus Musk himself. Hij heeft namelijk andermaal een grote belofte in petto over wat de auto gaat doen met jouw limbisch systeem:

This car feels like a spaceship. Words cannot describe the limbic resonance. Elon Musk, heeft zelf ook een amygdala

Waarvan akte. Toch maar bestellen dan maar?