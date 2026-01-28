Tesla is ook echt wel eens goed bezig hoor.

Tesla rolt een nieuwe software-update uit die een klein maar heel irritant probleem aanpakt waar heel wat eigenaren in de loop der jaren tegenaan zijn gelopen. En niet alleen eigenaren van een Tesla, maar van iedere EV…. Namelijk vastzittende laadkabels.

Je kent het wel, je hebt net aan de laadpaal gehangen, je haalt je bestemming nog net op tijd en de kabel wil er niet uit. Ondertussen sta je daar aan die kabel te rukken tot je een ons weegt. In je hoofd heb je de auto al drie keer in de fik gestoken en neem je je voor gewoon weer een oude diesel te gaan rijden.

Maar daar heeft Tesla dus iets op gevonden. Ze hebben iets bedacht waardoor je een geblokkeerde kabel Zonder grof geweld en de bijbehorende schade, natuurlijk. Die update krijg je zoals altijd ‘over the air’.

Het interessante aan de update is dat er niet zomaar wat getweakt is onder het laadklepje. Tesla zegt dat de nieuwe software een soort slimme release assist bevat voor precies dat moment waarop de kabel blijft hangen.

Tesla lost heel vervelend probleem op

De auto kan nu beter inschatten of de connector echt vastzit of dat er simpelweg een communicatie- of temperatuurprobleem is dat de vergrendeling blokkeert. Met andere woorden: de software probeert nu actief te helpen in plaats van dat je als gebruiker maar moet wachten tot alles vanzelf loskomt. Áls het al loskomt.

Het klinkt misschien als een pietluttig detail, maar voor mensen die regelmatig snelladers gebruiken en dan vooral bij lagere temperaturen of oudere palen, is het precies dat soort irritatiepuntje dat je dag keihard kan vergallen. En natuurlijk geldt dat ook voor de mensen die hun auto thuis of aan de publieke laadpaal opladen. Allemaal.

Zoals altijd bij Tesla moet je nog even afwachten hoe snel deze functie bij iedereen terechtkomt en hoe goed hij in de praktijk werkt. Maar het is in elk geval een stap in de goede richting.

Je kunt je afvragen waarom zoiets niet meteen vanaf het begin werkte, maar goed, het is er nu wel. Beter laat dan nooit. Dus we herhalen het nog maar even…

Goed bezig Tesla!