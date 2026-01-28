Er worden steeds meer auto’s met een HEMI V8 gebouwd

En het mooie is, die auto’s met HEMI V8 worden ook gewoon verkocht.

We hebben heel goed nieuws voor liefhebbers van gorgelende motoren, de geur van olie en een benzinerekening om U tegen te zeggen. In Amerika worden steeds meer auto’s met HEMI V8 gebouwd en dus ook verkocht. En in plaats van het gebruik van die blokken af te bouwen ten faveure van elektrische auto’s, worden er juist meer gemaakt.

Ere wie ere toekomt, dit is een move van Stellantis. En dat doen ze oprecht lekker. Gewoon doen waar de consument om vraagt, al gaat dat tegen de wens van de milieuridders in. En het werkt, want de HEMI’s verkopen als warme broodjes.

Er worden steeds meer HEMI V8’en gebouwd

Maar wat is nou ook alweer een HEMI V8? Dat gaan we je vertellen.

Een Hemi motor is er een met zogenaamde hemisferische verbrandingskamers. Inderdaad, daar komt de benaming HEMI dan ook vandaan. Hemisferisch is afgeleid van de oude Griekse woorden Hεμι (hemi), oftewel half en Sπηαιρα (sphaira), oftewel bol. Hemisferische verbrandingskamers hebben dan ook een bolling en dat maakt ze in zekere zin bijzonder.

In een halfronde verbrandingskamer is het lastig om met “rechte” zuigers compressie op te bouwen, want het ronde gedeelte van de verbrandingskamer kan niet door de zuiger worden opgevuld. De oplossing? Zuigers die eveneens (een soort van) rond zijn!

Dat zorgt voor meer power, meer koppel en een soepeler afgifte van het vermogen. En het klinkt lekker, ‘It’s a HEMI’…

Chrysler was het merk dat de eerste generatie HEMI’s bouwde, van 1951 tot en met 1958 was dat. Generatie II volgde in 1964 en pas in 2003 was het tijd voor generatie III. De meest recente auto’s met HEMI’s zijn de welbekende Hellcats van Dodge; beesten van auto’s met niet minder dan 700 pk.

Iedereen wil een HEMI

En tijdje geleden leek de HEMI uitgestorven. Er werden er minder gebouwd, er werd minder naar gevraagd en er werden er minder verkocht. Maar ergens nam dat een wending van 180 graden. De echte Amerikaanse powerplant is in een keer niet meer aan te slepen. En dat heeft eigenaar Stellantis dus ook gemerkt.

Afgelopen week hadden we hier ook al een artikel over BMW dat de V8 en V12 blijft bouwen. De reden is eigenlijk hetzelfde als hier; mensen willen niet alleen een auto die ze van A naar B brengt, maar ze willen ook emotie. En dat krijg je met een HEMI, dat is een ding wat zeker is.

Hoe lang dit feest nog aan de gang blijft kunnen we met de beste wil van de wereld niet zeggen. Wel dat ze er dit jaar nog zeker 100.000 in elkaar willen schroeven.We kunnen verder alleen aan Stellantis vragen om zo lang mogelijk door te gaan met het bouwen van deze feestmachine. Doe het niet alleen voor ons, maar voor iedereen die van rauwe herrie en rokend rubber houdt.

Mede namens die mensen; bedankt!!