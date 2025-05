Zo kunnen we het wel stellen, dat Tesla de boel besodemietert.

Stel je voor: je koopt als Amerikaanse klant een Tesla CyberBeast, gooit er een ton tegenaan, rijdt er vrolijk 26.000 mijl mee rond en denkt dan, “even een beurtje, niks geks.” Maar als je je Tesla terugkrijgt van de serviceafdeling, blijkt dat je dikke Cybertruck plotseling z’n hele verleden vergeten is. Letterlijk. De kilometerteller staat ineens op nul. Besodemieterd? Nou en of.

Een Amerikaanse eigenaar van een CyberBeast bracht z’n Tesla binnen voor een paar relatief simpele dingetjes: een scheve lichtbalk, wat paneelspeling, en een sporadisch ABS-lampje. Maar toen hij ‘m ophaalde, begon de ellende pas echt.

De truck dacht dat ’ie net geboren was. Alles stond op fabrieksinstellingen. Kilometerteller? Opnieuw begonnen. Navigatie en profielinstellingen? Verdwenen. Alsof hij z’n Tesla uit een soort Elon-Musk-Matrix had getrokken.

Tesla besodemietert de boel

En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe belabberd die “reparaties” zijn uitgevoerd. De nieuwe lichtbalk zat nog steeds scheef – bijna een centimeter verschil links en rechts. Onder het dashboard bungelden panelen los, de truck herkende z’n eigen sleutel (telefoon) niet meer, en de beschermplaat onder de bumper was gewoon foetsie. Serieus, dit is geen service, dit is regelrecht besodemieterd worden.

Tesla zelf houdt vooralsnog z’n mond dicht, geen verklaring, geen oplossing. En dat is extra pijnlijk als je bedenkt dat dit hun paradepaardje is. Een futuristische truck van zes cijfers, die na een bezoek aan de werkplaats meer wegheeft van een vrijdagmiddagproject van een onervaren stagiair.

Besodemieterd voel je je als klant in ieder geval wel. En je vraagt je af: als Tesla’s duurste speeltje al zo behandeld wordt, wat mag de rest van het Tesla chauffeursgilde dan verwachten? Eén ding is zeker: bij deze Tesla-service ben je als klant de klos.

En de overheid doet weer eens niks. ;-)