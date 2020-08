Tesla Model 3 gaat zich aan de Pikes Peak Hill Climb wagen

Misschien gaat er zelfs wel een record sneuvelen.

Als we het over een heuvelklim hebben dan is Pikes Peak de onbetwiste top. Al sinds 1916 klinken hier de ronkende motoren van auto’s en motorfietsen die naar boven scheuren. Tegenwoordig klinken er echter ook zoemende geluiden van elektromotoren. Sterker nog: het record is sinds 2018 in handen van een elektrische auto. De Volkswagen ID.R legde de heuvelklim namelijk af in slechts 7 minuten en 57,148 seconden.

Deze maand zullen er weer een aantal elektrische auto’s bergopwaarts gaan in de Rocky Mountains. Dit keer zijn het geen hardcore racewagens zoals de ID.R, maar ‘gewoon’ Tesla Model 3’s. Gewoon hebben we even tussen aanhalingstekens gezet, want de Tesla’s zijn niet meer helemaal standaard.

Er zullen drie deelnemers met een Model 3 aan de start van de Pikes Peak Hill Climb verschijnen: Blake Fuller, Josh Allen en Andy Pobst. Ze hebben alle drie gekozen voor een Model 3, maar die zijn wel elk op hun eigen manier klaargestoomd voor Pikes Peak.

De wagens van Allen en Pobst zijn het meest opvallendst gewijzigd. Dit is te danken aan Unplugged Performance, die aftermarket-onderdelen voor de Model 3 ontwikkelt. Zij namen onder meer de remmen en de ophanging onder handen. Allen’s Tesla heeft een grote taartschep, maar die van Pobst heeft meer uitgebreide aerodynamicawijzigingen. Zijn Model 3 heeft namelijk naast een spoiler ook carbon bumpers en side skirts.

Het record van de Volkswagen ID.R zullen deze auto’s niet kunnen verbreken, maar er ligt nog wel een ander record voor het grijpen. Dat is het record voor elektrische productieauto’s, dat momenteel op naam staat van een Tesla Model S P90D uit 2016. De auto werd toen bestuurd door Blake Fuller, die nu weer van de partij is.

De drie Tesla’s zullen zondag 30 augustus in actie komen. Dat staat namelijk de Pikes Peak International Hill Climb 2020 op de kalender.