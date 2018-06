Volkswagen verplettert ALLE Pikes Peak-records

Geen genade.

Volkswagen heeft na een maandenlange campagne eindelijk haar doel verwezenlijkt. Vandaag, tijdens de iconische heuvelklim van Pikes Peak, probeerden de Duitsers het record voor elektrische auto’s te verbreken. Volkswagen deed dit met de I.D. R, een elektrische racewagen met een enorme taartschep die speciaal bestemd was om het record aan diggelen te smijten. Met Romain Dumas aan het roer werden de bestaande records met de grond gelijk gemaakt.

We bespreken hier wel vaker coureurs die, in hun eigen recht, uitermate geniaal zijn wanneer ze achter het stuur zitten. Romain Dumas hoort zeker thuis in het rijtje coureurs waarvoor we diep respect hebben. Dit ondanks het feit dat de Fransman nooit in de Formule 1 reed. In plaats daarvan stapte Dumas na de Formule 3000 over op langeafstandskampioenschappen en GT-races. Romain kwam in zijn carrière o.a. uit voor de fabrieksteams van Audi en Porsche en won in beide gevallen de 24 uur van Le Mans. Daarnaast doet hij al jaren mee met de Pikes Peak heuvelklim. Dumas won de wedstrijd in 2014, 2016 en 2017.

Niet vreemd dus, dat Volkswagen uitgerekend Romain opbelde toen ze besloten de I.D R te willen gebruiken voor een recordpoging. Een duidelijk doel dat Dumas, met de juiste stuurbewegingen, zou moeten kunnen verwezenlijken. Eerder deze week bewees de Fransman dat zowel hij als de auto uit het juiste hout gesneden waren. Hoewel Volkswagen zich aanvankelijk het doel had gesteld enkel het record voor elektrische auto’s te willen breken, was Dumas deze vrijdag al 10 seconden sneller dan het algemene kwalificatierecord (2013) van Sebastien Loeb. De rallylegende volgde zijn rappe heuvelklim dat jaar op met een officieel baanrecord. In de race kwam Loeb tot een tijd van 8:13.878.

Helemaal verrassend is het dus niet, dat Volkswagen nu het record voor elektrische auto’s pakt, evenals het algemene snelheidsrecord. Dumas kwam in zijn enige poging tot een verbluffende tijd van 7:57.148. Daarmee is hij ruim 16,5 seconden sneller dan het record dat Loeb in 2013 vestigde. Bedenk, we spreken hier over een extreem uitdagende klim van bijna 20 kilometer. Hoewel we nog tot morgen moeten wachten op de officiële tijden, is de kans klein dat het voorlopige record uit de handen van Volkswagen gegrist zal worden.

Het is een waardige terugkeer van Volkswagen. Om de laatste officiële deelname van de Duitsers te vinden, moeten we 31 jaar terug in de geschiedenis van de race duiken. Volkswagen deed in 1987 mee met deze krankzinnige Golf II, maar viel in de slotmeters van de heuvelklim uit nadat een onderdeel van de ophanging het had begeven.

Met dank aan Dirk voor de tip!