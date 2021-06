Getunede Plaid gaat Pikes Peak onveilig maken - Autoblog.nl

Deze getunede Tesla Model S Plaid van Unplugged Performance geeft de auto petrolhead-credentials.

De reden dat merken meedoen aan de autosport is simpel: imago. Vaak is het goedkoper om aan motorsport-activiteiten deel te nemen dan een dure marketingcampagne op te starten. Dat niet alleen, veelal is het ook nog eens effectiever.

Denk aan de Audi-dominantie op Le Mans, WRC deelname voor Subaru en zelfs de F1-deelname van Alfa Romeo. Het is veel effectiever dan een eindeloze campagne waarin je zegt dat je sportief bent. Je moet daarvoor dus echt sportieve dingen doen. Het is een ongeschreven regel waar veel petrolheads stiekem best gevoelig voor zijn.

Plaid

Mede daardoor zijn de prestaties en het imago van Tesla een beetje ‘meh’. Ja, de Model S gaat snel, maar dat is het wel. Zelfs het snelste model ziet er exact zo uit als de langzaamste. Sterker nog, er lijkt op de motor weinig veranderd te zijn. Gelukkig worden we met de Model S Plaid op onze wenken bediend. Voor het geld is er geen snellere auto. Sterker nog, je zult met een zeer potente hypercar aan moeten komen zetten om de plaid van repliek te kunnen dienen. Kudos.

Legendarisch

Maar nu wordt Tesla nog cooler. Ze gaan namelijk meedoen aan de Pikes Peak Hill Climb. Correctie, Tesla-tuner Unplugged Performance gaat dat doen, met een flink getunede Plaid. Pikes Peak is een van de meest prestigeuze en gaafste heuvelklimmen die er wereldwijd zijn. Auto’s als de 405 T16 (Ari Vatanen), Suzuki Escudo (‘Monster’ Tajima) en Ruf CTR 2 Sport (gebroeders Beddar) zijn legendarisch geworden door hun optreden op Pikes Peak.

De Tesla Model S Plaid zal bestuurd worden door Randy Pobst. Deze coureur is geregeld te zien op diverse autoprogramma’s van onder andere Issimi, Motor Trend en dergelijke. Daarnaast is het heerschap erg snel en de ongekroonde koning van Laguna Seca.

Getunede Plaid

Het is uiteraard geen standaardauto, maar flink een getunede Tesla Model S Plaid. Zo is het interieur eruit gesloopt, om plaats te maken voor een rolkooi en racezetels. De grootste verschillen zijn aan de buitenkant te zien. De Plaid is voorzien van een compleet herzien onderstel van Bilstein, unieke gesmede velgen en een lekker dikke bodykit met extreme vleugel. Nu maar hopen dat Tesla met een homologatiespecial komt van deze auto. Daar houden petrolheads namelijk van.

Fotocredits: The Kilowatts via Twitter.