Zo gaan autonome auto’s wagenziekte voorkomen

De ontwikkeling van autonome auto’s kent vele uitdagingen en wagenziekte is er een van.

Ben je net lekker een potje aan het sturen, gaan je passagiers zeuren over wagenziekte. Het is nu eenmaal zo dat eerder misselijk wordt als je zelf niet de controle hebt. In de toekomst wordt dit alleen maar erger. In een autonome auto is namelijk iedereen passagier.

Voordat volledig autonome auto’s realiteit zijn moeten er nog veel barrières overwonnen worden. Wagenziekte zal daarbij waarschijnlijk niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan. Toch houdt Land Rover hier alvast rekening mee. Ze hebben namelijk uitgebreid onderzocht hoe wagenziekte voorkomen kan worden in autonome auto’s.

Om de impact van wagenziekte te meten hebben de Britten een zogenaamde ‘wellness score’ ontwikkeld. Aan de hand daarvan kan gekeken worden welke situaties wagenziekte opwekken. Dit kan vervolgens meegenomen worden in de software van autonome auto’s. De auto zal dan rustiger optrekken, remmen en vloeiender door de bochten gaan. Volgens Land Rover kunnen ze de impact van wagenziekte met 60% verminderen. Via machine learning zal de auto ook zichzelf steeds verbeteren.

Heel concreet is Land Rover nog niet over de toepassingen. Wel beloven ze dat de technologie op ieder model van Jaguar Land Rover toe te passen is, zonder dat het ten koste gaat van de karakteristieke eigenschappen. We gaan er dus van uit dat de auto’s ook weer niet té rustig gaan rijden.

Als het probleem van wagenziekte (deels) opgelost kan worden zou dat wel zo prettig zijn. Als je niet hoeft te sturen wil je namelijk wel andere dingen kunnen doen. Je mail checken, Netflix kijken en dat soort zaken. Als de autonome auto je binnen de kortste keren kotsmisselijk maakt is de lol er snel van af.