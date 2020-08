Uitslag Formule E: ePrix van Duitsland 2

We gaan verder met de ePrix van Duitsland 2!

Heel even leek het er gisteren erop dat de Formule E óók saai was geworden. Gelukkig bleek dat de coureurs allemaal even hun draai moesten vinden en niet te veel risico wilde nemen.

Al na 10 minuten werd het een spektakel en tot het einde was het redelijk spannend. We zeggen redelijk, want Da Costa was oppermachtig in zijn DS Techeetah. De rest van het podium werd overigens pas op het einde van de race beslist. Hopelijk wordt het iets anders voor ePrix van Duitsland 2.

Kwalificatie

Da Costa heeft de pole position weten te bemachtigen. Buemi start tweede en Lynn derde. Dan komen de Nederlanders. De Vries start vanaf de vierde positie. Robin Frijns zit er vlak achter. Sims en Rast starten vanuit de pitstraat. Maar twee Nederlanders met uitzicht op een podium. Kijk, dat belooft wat voor de race van de ePrix van Duitsland 2!

Start

En we zijn van start! De start begint keurig, maar De Vries heeft een ander idee. Hij zet zijn Mercedes naast de wagen van Lynn en haalt ‘m buitenom in. De Mahindra van Lynn is nu het doel voor Robin Frijns, die ‘m na drie ronden ook inhaalt. Frijns gaat sowieso erg lekker, want hij pakt De Vries ook een paar ronden later. Robin Frijns rijdt vervolgens een paar keer de snelste ronde. Voor Buemi een goede reden om de Attack Mode toe te passen om zo een voorsprong op te bouwen.

Helaas kan Buemi daar niet direct ergens wat mee, want er wordt een Full Course Yellow Flag uitgehangen. Er ligt een vleugel op het midden van de baan. Bij het hervatten van de race probeert De Vries voorbij Frijns te komen, maar hij raakt hem heel lichtjes, waardoor Di Grassi de Nederlandse Mercedes coureur voorbij rijdt. Bummer.

Mid Race

Weer ligt er een vleugel op het circuit en weer komt er een gele vlag situatie, ditmaal duurt deze slechts zo’n 20 seconden. Frijns maakt de buitenbocht voor de Attack Mode en verliest daarbij één positie. Hij rijdt nu achter Di Grassi, maar vlak voor Frijns. Drama voor Nyck, want de Mercedes verliest alle snelheid en rijdt met een slakkengangetje over de baan. Hij parkeert ‘m naast de baan en duwt het laatste stuk zelf, terwijl de raceleiding voor de derde keer de gele vlag uitzwaait.

Balen voor Frijns, want hij kan nu zijn extra vermogen van de Attack Mode niet gebruiken. Achter hem rijdt Di Grassi, die juist wel er goed gebruik van kan maken en de Nederlander voorbijsteekt. Vandoorne rijdt een zeer solide race en klimt op naar de vijfde plaats met een zeer geslaagde inhaalpogingen. In de tussentijd heeft Belg acht plaatsen gewonnen.

Finish

Op dit moment rijdt Da Costa nog altijd fier aan kop. Buemi volgt op 2.7 seconden. Di Grassi zit op zijn beurt weer 2.7 seconden daarachter. Frijns hangt aan de achterspoiler van Di Grassi en Vandoorne rijdt op P5. Dit kan nog wel een spannende slotfase worden. Frijns probeert twee keer Di Grassi in te halen, maar Di Grassi ‘knijpt’ de bocht tweemaal om zo Frijns te kunnen pareren.

De slotfase is uitermate spannend: vier auto’s vechten om de derde positie. Helaas voor Frijns is Di Grassi voldoende gelauwerd om hem van het podium te houden. Ook blijven do-or-die-acties jammer genoeg uit. Da Costa pakt de winst van ePrix van Duitsland 2 en wordt zo een beetje de Hamilton van de Formule E.

De einduitslag van de ePrix van Duitsland 2 is als volgt: