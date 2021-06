Tesla Model S Plaid levering gestart (+ acceleratie video) - Autoblog.nl

Tesla is begonnen met de levering van de Model S Plaid. Daarvoor organiseerde de Amerikaanse autofabrikant een feestje.

Eerder deze week liet Elon Musk weten dat de Plaid+ niet meer komt. Jammer, want die aankondiging kon op veel teleurstelling rekenen. Desalniettemin heeft Tesla een feestje gevierd met een event. Het merk stond stil bij de officiële lancering van de Tesla Model S Plaid.

Tot nu toe moesten we het vooral hebben van bizarre claims en studioplaatjes van de elektrische auto. Nu is de realiteit daar. Tijdens het event was onder andere Elon Musk op het podium te zien. Met achter hem een Model S Plaid. Daar bleef het niet bij. Aanwezigen kregen de kans om de bizarre acceleratie te ervaren tijdens een demoritje. Uiteraard geheel in Tesla-stijl. Dus met bijpassende muziek en lichteffecten om het gevoel van snelheid extra te benadrukken.

De eerste 25 auto’s worden as we speak uitgeleverd. De leveringen van de Tesla Model S Plaid worden vervolgens in stapjes opgeschroefd. Binnenkort moeten er honderden leveringen per week plaatsvinden. In het volgende kwartaal mikt Musk op duizenden leveringen per week. Het blijft overigens Elon Musk die dit brengt. De ervaring leert dat de praktijk soms wat anders uitpakt dan de verwachten van de Tesla-topman.

De Tesla Model S Plaid accelereert van 0 naar 60 mph in zo’n twee seconden. Daarmee is het één van de snelst accelererende auto’s op de markt. In het eerste kwartaal van 2022 verschijnt de Plaid in Nederland. Dat is de informatie die Tesla nu communiceert op de website van het merk.

Check de bijgevoegde video om de acceleratie in mph te zien. Het gehele event kun je eventueel ook terugkijken.