Ford F-150 Lightning reserveringen gaan als de bliksem - Autoblog.nl

De wereld is er klaar voor. De elektrische Ford F-150 Lightning pickup valt in de smaak, gezien het aantal reserveringen.

Het zal ook voor Ford spannend geweest zijn om de elektrische F-150 te lanceren. Voor het eerst in de geschiedenis van het merk is er een volledig elektrische pickup. Gaan de kopers dit waarderen, of lopen ze met een grote boog om deze auto heen? Nou, dat laatste is zeker niet het geval. Gelukkig voor Ford zijn er een behoorlijk aantal reserveringen voor de F-150 Lightning.

Het automerk heeft bekendgemaakt dat de 100.000 reserveringen inmiddels een feit zijn. De F-150 Lightning had drie weken nodig om dit aantal te bereiken. Vanaf het moment dat de elektrische auto werd gepresenteerd bedoelen we dan. De drempel om er eentje te reserveren ligt niet heel hoog. Ford vereist in de Verenigde Staten een aanbetaling van 100 dollar. Die aanbetaling kan daarnaast volledig teruggestort worden, mocht je de order willen annuleren.

Voor de kopers zal het even wennen zijn dat er geen lekkere acht- of zescilinder onder de kap ligt van de elektrische bedrijfswagen. Gelukkig maakt 1.050 Nm aan koppel een hoop goed. Daarnaast heeft het topmodel meer dan 560 pk en is er extra bagageruimte omdat een verbrandingsmotor ontbreekt. Genoeg voordelen voor kopers, waardoor er velen reserveringen voor de Ford F-150 Lightning zijn gedaan. De geschatte EPA-actieradius is 300 mijl, oftewel 480 kilometer.

Voorlopig is het een Amerikaans feestje. Er is geen indicatie dat de Ford F-150 Lightning naar Europa komt. (via The New York Times)