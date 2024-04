Youtuber knalt met zijn Senna een showroom binnen [video]

Dit bezoekje aan een Lexus-dealer was niet gepland…

Een supercar die niet wordt gebruikt waar ‘ie voor gemaakt is, dat is natuurlijk zonde. Er is echter een ander uiterste. Je kunt ook iets te wild omgaan met je supercar. Dat doet YouTuber Edmond Mondi bijvoorbeeld. Hij kan heus wel een potje sturen, maar zijn rijstijl is tamelijk roekeloos te noemen.

Mondi laat geen kans onbenut om te driften of donuts te doen, ook gewoon in de stad. Dit doet hij doodleuk met auto’s van het kaliber F40 of Carrera GT. Toegegeven, het levert vaak epische beelden op, maar het moest gewoon een keer misgaan. Dat is nu dus gebeurd.

Mondi was deze keer aan het spelen met een McLaren Senna, die hij net een paar dagen daarvoor had aangeschaft. Op een Reddit-video is te zien hoe hij midden in Los Angeles een paar donuts gaat doen, als een soort real life GTA.

De donuts gaan goed, maar het gaat mis als hij vervolgens powerslidend wegrijdt. Daarbij verliest hij de controle en rijdt hij pardoes een gebouw binnen. Daarmee brengt hij onbedoeld een bezoekje aan een Lexus-dealer. Waarschijnlijk was die helaas al gesloten, anders had hij meteen vervangend vervoer kunnen regelen.

Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, wat natuurlijk zomaar had gekund in een drukke stad als LA. De McLaren kreeg wel een flinke optater. Dat Mondi de auto nog maar net had, maakt deze crash extra pijnlijk. Hij postte vier dagen geleden nog een video op zijn kanaal waarin hij de auto ophaalt.

In de video vertelt Mondi wat een unieke auto het wel niet is: het is kennelijk de enige Senna in deze kleur groen en de enige Senna met carbon velgen. Gelukkig is de auto niet total loss, maar het gaat wel een heel duur geintje worden om ‘m weer op te knappen. En dit filmpje is waarschijnlijk ook niet bevorderlijk voor de restwaarde.

