Deze Nederlandse filmster gaat onder de hamer

Deze Spyker is bekend van het witte doek en wordt binnenkort geveild.

Je hebt autoveilingen van verschillend kaliber, maar bij RM Sotheby’s wordt altijd de crème de la crème geveild. Dat zijn meestal geen auto’s die uit Nederland komen, maar deze keer zit er een auto tussen die gebouwd is in Nederland én op Nederlands kenteken staat.

Het betreft een Spyker C8, die op zichzelf al speciaal genoeg is. Dit exemplaar is extra bijzonder, want voor deze auto was een filmrol weggelegd. Deze Spyker C8 kwam in actie in de film War uit 2007. In de film wordt Jet Li in deze auto achtervolgd door Jason Statham in een Chevrolet Chevelle SS.

Voor de film zijn trouwens twee Spyker C8’s gebruikt, zo kunnen we lezen op de officiële website van Spyker (die nog steeds in de lucht is). Ook is er in de film nog een cameo weggelegd voor de Spyker C12 La Turbie, die in plaats van een V8 een dikke W12 onder de kap had. De had Victor Müller toch maar mooi geregeld.

Terug naar deze C8: het betreft een Spider uit 2004, en daarmee is het een redelijk vroege Spyker. De auto is fraai uitgevoerd in zilver met rood dak en een dito interieur. Ook het propeller stuur – een gewilde optie – is gehuld in rood leer. Al met al een hele fraaie verschijning, maar ja, welke Spyker is dat niet?

Deze Spyker is ook voorzien van een handtekening, die bevestigt dat het om de auto uit de film War gaat. Helaas is het geen handtekening van Jet Li of van Jason Statham, maar een krabbel van Victor Müller. Ook leuk.

Deze auto stond drie jaar geleden in Nederland te koop, maar nu is ‘ie dus bij RM Sotheby’s verschenen. Deze Spyker maakt onderdeel uit van de prestigieuze Monaco-veiling. Overigens staat de auto nog wel gewoon op Nederlands kenteken. Mocht er dus een Nederlander interesse hebben, dan hoeft ‘ie niet geïmporteerd te worden.

De auto heeft 27.479 km op de teller staan en is ook diverse keren gespot in Nederland (zoals hier in Eindhoven). De auto is in onderhoud geweest bij SpykerEnthousiast, die inmiddels wereldwijde bekendheid geniet als hét adres voor alles wat met Spyker te maken heeft.

Tot slot: wat is zoiets nou waard? RM Sotheby’s rekent op een opbrengst tussen de €250.000 en €300.000. Wat de auto daadwerkelijk gaat opbrengen weten we 11 mei, als de veiling in Monaco plaatsvindt.