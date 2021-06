Tesla schrapt de Model S Plaid+ - Autoblog.nl

Teleurstelling voor klanten die een order hadden openstaan, Elon Musk heeft de Tesla Model S Plaid+ geschrapt.

De ultieme Model S zou de Plaid en Plaid+ worden. Laatstgenoemde was de meest krankzinnige. Weerzinwekkende prestaties in combinatie met een indrukwekkende range. Tesla accepteerde al een tijdlang orders voor de Model S Plaid+, maar nu komt Elon Musk met vervelend nieuws.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

De Model S Plaid+ is geannuleerd. In plaats daarvan komt er alleen een Plaid. Dat heeft Elon Musk bekendgemaakt op Twitter. Volgens Musk de Plaid minstens zo goed. Een leuke motivatie van de topman, maar op het social media platform reageren Twitter-gebruikers teleurgesteld. Zo hebben klanten geen idee wat er nu gaat gebeuren, aangezien ze een aanbetaling hebben gedaan voor de Plaid+. Ook is het niet waar wat Musk zegt, door te stellen dat de Plaid+ net zo goed is als de Plaid. Er was immers een verschil.

What about that range difference? — Marques Brownlee (@MKBHD) June 6, 2021

Een belangrijk verschil van de Model S Plaid+ ten opzichte van de Plaid is de extra actieradius. Waar de Plaid een opgegeven actieradius heeft van 628 kilometer, zou de Plaid+ maar liefst 837 kilometer ver komen. Overigens is de Plaid+ nog gewoon te vinden in de (Nederlandse) configurator, maar niet te bestellen. Er staat nog wel omschreven dat ‘ie in 2022 komt. Het lijkt dus dat Elon op Twitter informatie naar buiten heeft gebracht terwijl Tesla zelf niet eens zo goed op de hoogte is. Goede communicatie.