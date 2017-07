Tesla Model X betrokken bij heftig verkeersongeluk A35

Op de A35 bij Hengelo vond vanmiddag een ernstig verkeersongeluk plaats. Meerdere auto's waren bij het incident betrokken, waaronder een dure Model X.

De weg werd afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hadden. De politie en Rijkswaterstaat stelden een omleiding in om flinke files te voorkomen. Het ongeluk gebeurde echter door een eerdere file. Eén of meerdere auto(‘s) klapten op het stilstaande verkeer op de snelweg. Bij het ongeval waren in totaal vier auto’s betrokken. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Tenminste één persoon zat bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden geknipt. Eén van de betrokken auto’s was een Tesla Model X. De voorkant van de peperdure elektrokar ligt in puin.

Het is het tweede ongeluk op de A35 vandaag. Eerder op de dag verloor een vrachtwagen zijn aandrijfas. Een auto reed vervolgens over de aandrijfas heen met een crash tot gevolg. Bij dat ongeluk raakte niemand gewond.

Beeld: RTV Oost, met dank aan iedereen voor de tips!