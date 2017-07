AC Schnitzer ACL2 maakt gehakt van de M4 GTS

De tuner wint het wedstrijdje ver pissen met BMW's.

Persberichten versturen met supersnelle ‘Ring-tijden. Autofabrikanten zijn er gek op. Vandaag lag er weer eentje in de bus. Ditmaal was het echter een tuner -AC Schnitzer- die met de ACL2 een record reed. De snelste straatlegale BMW op de Nordschleife was tot op heden de M4 GTS. Dat record claimt AC Schnitzer nu, al is de vergelijking met een reguliere productieauto niet helemaal eerlijk natuurlijk.

De M4 GTS deed de Duitse baan in 7 minuten en 28 seconden. De ACL2 van AC Schnitzer verbrak het record van de GTS met een tijd van een 7:25.8. De tuner presenteerde het model in 2016 op de Autosalon van Genève. De auto is geïnspireerd op de M235i, maar heeft het blok van de M4 onder de kap. Deze motor is ook nog eens aangepakt. De ACL2 heeft 570 pk, dat is 70 pk meer dan een M4 GTS en maar liefst 200 pk meer in vergelijking met een M2.

Roepen dat je een record hebt gereden kunnen we allemaal. Gelukkig had de tuner een camera draaien om het record vast te leggen. De video kun je bekijken op Autojunk.