Tesla Model X pakt wereldrecord vliegtuigje trekken

Waar een Model X al wel niet goed voor is!

Je ziet ondernemers in café’s al brabbelen na dit nieuwtje. “Mijn Model X kan een vliegtuig trekken”! “Oh ja? Mijn vader werkt bij McDonalds!”, klinkt het wederhoor. Op het vliegveld van Melbourne, Australië kreeg de Tesla de opdracht om een Boeing 787-9 Dreamliner van de Qantas vloot te trekken.

De poging was succesvol én goed voor een Guinness World Record. Het nieuwe record is namelijk de zwaarste sleepactie ooit met een elektrische productieauto. De instant koppel van een elektrische auto helpt enorm om de 130 ton zware Boeing in beweging te krijgen.

De Tesla sleepte de Boeing bijna 300 meter ver. De recordpoging was uiteraard een marketingstunt van vliegmaatschappij Qantas. Het bedrijf is overgestapt op elektrische trekauto’s op de vliegvelden van Sydney en Canberra.

De samenwerking tussen Qantas en Tesla gaat al langer terug. Beide bedrijven hadden eerder een stunt, door een Tesla Model S P90D te laten ‘racen’ met een Boeing 737. (via groen7.nl)