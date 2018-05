Dit is het nieuwe huis van Joel Beukers

Een nieuwe aflevering van huizenblog.

Begin deze week maakte ondernemer en fitnessmodel Joel Beukers bekend een nieuw huis te hebben gekocht. De man mag dan wel een Maserati, Lamborghini én Rolls-Royce rijden, hij en zijn vriendin huurden nog gewoon een appartementje in Hilversum, Noord-Holland.

Een ouderwetse babyboomer zou adviseren eerst in stenen te investeren en dan al het andere spul. Beukers deed het echter andersom en niet zonder succes. Met onder meer een gouden Huracán en gouden gym werd zijn merk pas echt op de kaart gezet en daar plukt hij nu de vruchten van. Met de komst van een kindje in het gezin Beukers is het tijd voor de volgende stap en dat is een nieuwe woning.

Beukers wilde niet kwijt waar hij het huis heeft gekocht. Echter, sprak de fitnessman in een YouTube video over een oppervlakte van 4000m2, betreft het een woonboerderij van de 19de eeuw, geniet hij straks van een vrij uitzicht op een weiland en is de nieuwe woning te vinden in t’ Gooi.

Eén en één is twee, water is nat en dit is het huis waar Beukers het over heeft. Het gaat om een woonboerderij uit 1880 in Eemnes met een vraagprijs van 1.150.000 euro. Het huis heeft bijna twee jaar te koop gestaan met een oorspronkelijke vraagprijs van 1.425.000 euro. Er is een vrijstaande stenen garage met een capaciteit voor 5 auto’s. De advertentie staat nog online op Funda en kun je hier bekijken.