Officieel: nieuwe Volvo S60 geen ouderwetse kilometervreter

In traditionele zin van het woord.

Bij een Volvo en een stand van om en nabij de half miljoen kilometer denk je al gauw aan een diesel. Zulke aantallen gaan we bij de nieuwe S60 niet zien, in elk geval niet met deze brandstof.

Volvo Cars heeft vandaag bekendgemaakt dat de nieuwe S60 de eerste Volvo zal zijn zónder dieselmotor. De auto wordt enkel in combinatie met een benzinemotor op de markt gebracht. Het is de start van een nieuw offensief. Vanaf 2019 komt elke nieuwe Volvo met een milde hybride benzine, plug-in hybride benzine of volledig elektrische aandrijflijn. Uiteindelijk zal de benzinemotor ook uitgefaseerd worden en stapt Volvo over op volledig elektrische auto’s.

“Our future is electric and we will no longer develop a new generation of diesel engines,” said Håkan Samuelsson, president and chief executive of Volvo Cars. “We will phase out cars with only an internal combustion engine, with petrol hybrid versions as a transitional option as we move towards full electrification. The new S60 represents the next step in that commitment.”