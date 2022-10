De grote Autoblog snellaadtest!

We gingen zelf overal in Nederland testen hoe het staat met snelladen.

Snelladen, was dat niet voor mensen die thuis of op het werk niet kunnen opladen? Of voor mensen die toch niet kijken naar de prijs van een kWh met een laadpas ‘van de baas’?

Nou, zeker niet alleen dat! Op dit moment, herfst 2022, staan er circa 96.000 normale openbare laadpalen en meer dan 3.000 snelladers in Nederland.

Wij kozen een aantal snelladers uit die in Nederland aan de weg aan het timmeren zijn.

Tesla Superchargers: 39 locaties in NL

Fastned: 131 locaties in NL

McDonalds: 92 locaties in NL

Ionity: 11 locaties in NL

Total Energies: 19 locaties in NL

Shell Recharge: 66 locaties in NL

Allego: 109 locaties in NL

Ons snellaadonderzoek

In bijgaande video kunnen jullie zien hoe wij het er van af brachten tijdens ons snellaad onderzoek. Het doel was om met 3 teams zoveel mogelijk snelladers aan te doen om een goed beeld te krijgen van de status van het snellaadnetwerk in Nederland in 2022.

Team Autoblog 1 ging met een Mercedes-Benz EQV 300 de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te lijf.

Team Autoblog 2 probeerden in hun Ruby paarse (roze) Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo de snellaadlocaties uit in Midden-Nederland. Het Noorden werd door onze zakelijke leasepartner Mobility Service onderzocht. Sebastiaan en cameraman Arnold sloten zichzelf daarvoor op in een Hyundai Ioniq 5

Hoe goed hebben de snellaadaanbieders hun zaken op orde? Hoe praktisch zijn de laders gelegen en werkt alles naar behoren?

Gezamenlijk deden we op onze testdag meer dan 50 locaties aan door heel Nederland. Er werd heel veel koffie gedronken, er werden records gezet voor het aantal laadpogingen per auto en we kwamen terug met deze video.

Wat vinden Autoblog bezoekers van snelladen?

Weet je nog dat we een aantal weken geleden aan jullie vroegen wat jullie van snelladen vonden? Massaal hebben jullie meegedaan aan ons onderzoek en dit zijn de opmerkelijkste uitkomsten uit de enquete!

Weet jij wat een kWh kost voordat je begint met snelladen?

Een simpele vraag, maar de uitkomst is opvallend, jullie antwoord:

26% : Nee, geen idee

41% : Ongeveer

33% : Ja!

Waarom gebruik jij een snellader?

Snelladers zijn er, maar zien jullie de snellader als een noodoplossing of is het ook gewoon echt handig, hieronder jullie antwoorden:

53% : Alleen in noodgevallen

30% : vanwege de snelheid

8% : omdat mijn werkgever het betaalt

7% : gemak, ik kom er toch langs

2% : ik laad alleen bij snelladers

Het is geen verrassing dat je af en toe moet wachten bij een snellader. Wij waren benieuwd wat jullie dan doen met die (verplichte) extra wachttijd! En dus stelden wij de vraag:

Wat doe jij tijdens het snelladen?

Uit de antwoorden blijkt dat veel mensen toch wel een probleem zouden hebben wanneer ze hun telefoon thuis zouden vergeten (maar wie overkomt dat nou nog ;-) ). Want

33% : Met je telefoon spelen

31% : koffie halen

22% : werk: e-mails/calls

9% : helemaal niets!

5% : rookpauze

En tenslotte stelden we de vraag:

Welke snellaadaanbieder is jouw favoriet?

De antwoorden zijn hier ook vrij uitgesproken en Fastned gaat er duidelijk met de winst vandoor. Want dit waren de scores van de verschillende aanbieders bij jullie:

43% : Fastned

20% : Tesla Supercharger

19% : Shell Recharge

12% : Ionity

3% : overig

2% : Mc Donalds

1% : Total Energies

Winnaar Autoblog snellaadtest 2022

Eigenlijk kan er op dit moment maar 1 winnaar zijn in Nederland en dat is Fastned. En jullie zijn het grotendeels met ons eens getuige de uitkomsten hierboven. De dekking van Fastned is in Nederland op dit moment ongeëvenaard. Daarnaast hebben ze nog steeds een ambitieus uitbreidingsplan.

Een eervolle vermelding voor Shell Recharge die het duidelijkst van alle traditionele ‘pomphouders’ langs de snelwegen, inzet op snelladen. Waar het vooral bij Shell naar onze mening nog aan schort is duidelijk maken dat je ook echt kunt snelladen bij een tankstation. Die gele bogen van Fastned zijn wat dat betreft echt heel herkenbaar.

Wat vinden wij dat er beter kan?

Na tientallen snellaadlocaties te hebben bezocht kregen wij wel een idee van wat er nog beter kon, heb jij nog aanvullingen? Gooi ze dan vooral in de comments hieronder.

Bewegwijzering langs de snelweg: mening laadpaal staat nog niet op de borden langs de snelwegen aangegeven (ja, we weten dat je Google Maps kan gebruiken)

Bewegwijzering als er tankstation + laadstations zijn: Veelal wijst een bordje naar de Fastned laadpaal, terwijl er bij het tankstation ook kan worden geladen.

Prijzen direct naast de laadpalen: Is dat teveel gevraagd?

Zebrapaden rondom de laadplekken: je wilt veilig koffie kunnen halen

Beter verkeersplan rondom de laadplekken: soms kan je niet legaal bij een laadplek meer komen wanneer je eerst koffie gaat halen en andersom.

Langere laadkabels: vooral een issue bij Tesla Superchargers!

Overkapping boven alle laadpalen: wie wil er in de regen wachten tot de laadpas gaat werken?