GP van Bahrein 2023: tijden en wat je moet weten

De GP Bahrein 2023 begint dit weekend! Lees hier alles over de eerste Formule 1-race van het seizoen.

Yes, yes, yes! Het seizoen begint dan eindelijk weer. Het heeft veel te lang geduurd, dat we het zonder Formule 1-race moesten doen. Maar dit weekend gaat het dan ein-de-lijk gebeuren. Helaas is de seizoensopener niet in Australië, maar dat mag de pret niet drukken.

In dit artikel lees je alles dat je moet weten over de GP van Bahrein 2023. Alle prestaties van vorig jaar, welke banden Pirelli meeneemt en wat de kansen voor Max én Nyck zijn. Ondanks dat het niet nodig lijkt te zijn, hebben we ook een weersvoorspelling.

Agenda GP Bahrein 2023

Zoals altijd beginnen we met de agenda! Want hoe laat begint de race eigenlijk?

Vrijdag 3 maart

12:30 – 13:30 | Vrije Training 1

16:00 – 17:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 4 maart

12:30 – 13:30 | Vrije Training 3

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 5 maart

16:00 – 18:00 | Race

GP Bahrein

Destijds was dit een van de eerste van vele races in de zandbak. Bahrein is een klein staatje in de Perzische Golf met ongeveer anderhalf miljoen inwoners. Een heel erg grote automotive historie heeft het land niet, behalve dan dat de aanwezige sjeiks enorm graag bijzondere sportwagens verzamelen.

Uiteraard is de olieverkoop een heel erg belangrijke bron van inkomsten. Bahrein was destijds het eerste land dat inzette op een toekomst zonder olie. De vraag ernaar zal eindig zijn. Vandaar dat Bahrein inzet op andere bronnen van inkomsten. De Grand Prix dient als uithangbord. Er is slechts plaats voor 70.000 toeschouwers en we hebben nog nooit gezien dat de race was uitverkocht.

Het Circuit: Bahrain International Circuit

De baan waarop we gaan rijden is het Bahrain International Circuit in Sakhir. Dat is een 5,412 km lange baan, waarbij de heren coureurs met de klok mee rijden, 57 keer om precies te zijn. Het is op zich geen verkeerd circuit, zij het een wat saaie omgeving. Er zitten snelle bochten in, een paar trage bochten en een paar rechte stukken.

GP Bahrein 2022

Je wil niet weten hoeveel je kunt leren van de race van vorig jaar! We moeten er wel bij aantekenen dat dat de eerste race was met de nieuwe reglementen. Dus iets meer issues met betrouwbaarheid voor sommige teams en andere teams die nog een beetje snelheid kwijt waren.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Bahrein 2022?

Twee dingen waren al duidelijk, maar werden alleen maar duidelijker. Ten eerste dat Charles Leclerc en Max Verstappen enorm dicht bij elkaar zaten. Ten tweede dat Mercedes op gepaste afstand volgde. Leclerc pakte pole voor Verstappen (1:30.558), Sainz, Pérez en Hamilton. De grote verrassing was Valtteri Bottas op 7 en Kevin Magnussen op 8.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Bahrein 2022?

Charles Leclerc zette tijdens de 51e ronde een tijd neer van 1:34.570

Hoe zag het podium eruit van de GP Bahrein 2022?

Lange tijd leek het Leclerc, Verstappen en Sainz te worden. Maar beide Red Bulls vielen einde op het einde van de race. Leclerc won de race, Sainz werd tweede en Hamilton verrassend genoeg derde.

Alles dat je moet weten over de GP Bahrein 2023

Ondanks dat het asfalt pas over een paar uurtjes betreden wordt, zijn er zat dingen die we al wel weten.

Huishoudelijke mededelingen:

Lance stroll zal gewoon meerijden. Het was eventjes de vraag of hij tijdig zou genezen van zijn verwondingen na een ongelukje. Daarom kon hij niet actief zijn bij de pre-season dagen, vorige week. Heel even leek het erop dat Drugovich zijn eerste race zou gaan rijden, maar dat gaat uiteindelijk niet door. Wonder boven wonder is Stroll fit genoeg om het gehele weekend mee te doen.

Hoe zit het met de stand bij de aanvang van de GP Bahrein 2023?

Iedereen begint op 0! Althans, op nul punten. De wintertest werd hier vorige week gereden, dus je kunt al redelijk een beeld vormen over hoe de kaarten geschud zijn.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Bahrein 2023?

De hardste van de drie compounds: C1, C2 en C3. Daarbij is C1 wit (hard), C2 geel (medium) en C3 rood (soft). De C1 is en compleet nieuwe compound en zit tussen de oude C1 en C2 in. De oude C1 was dermate knalhard dat iedereen ‘m zoveel mogelijk meed.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Bahrein 2023?

Dit gaat je niet verrassen, maar het wordt lekker weer! Alle dagen schijnt volop de zon. Vrijdag is het nog vrij koel met een maximum temperatuur van 25 graden. Zaterdag stijgt het kwik naar 27 graden en zondag zelfs naar 29 graden Celsius.

Neerslag verwachten we niet in Barhein, logischerwijs. Wel een dingetje soms om rekening mee te houden is de draaiende wind. Alleen is deze waarschijnlijk zo zwak dat niemand het doorheeft.

Welke kansen heeft Max Verstappen?

Simpel, hij kan de race winnen. Sterker nog, de Nederlander wordt wereldwijd ferm als favoriet bestempeld. Tijdens de wintertests zag Red Bull er betrouwbaar en snel uit. Ook leek Verstappen de overhand te hebben op zijn teamgenoot.

Mercedes lijkt nog even tijd nodig te hebben om hun concept op orde te krijgen. Ferrari is overigens niet heel erg veel langzamer dan Red Bull over een ronde, dus sluit hen niet uit. Wildcard is voor Fernando Alonso.

Welke kansen heeft Nyck de Vries?

We hebben twee Nederlanders dit seizoen, dus kijken we ook naar de kansen van beide Nederlanders. Nyck de Vries heeft minder materiaal dan Verstappen. Sterker nog, de AlphaTauri leek weliswaar erg betrouwbaar, maar niet bijzonder snel.

Nyck kan dan ook niet anders dan zich erop richten om de race uit te rijden. Met een paar uitvallers en een rare safetycar situatie, zit er wellicht een puntje in.

Wat zeggen de wedkantoren over de race?

Nou, die zijn eigenlijk vrij duidelijk. De absolute nummer 1 is Verstappen. Als je op Max wedt, krijgt je nauwelijks iets. Aan de andere kant van het spectrum zit Nyck de Vries. Daarvan gaat men uit dat de kans het kleinst is dat hij wint.

Waar kan ik de GP van Bahrein 2023 volgen?

Je kan de race op meerdere manieren bekijken. We nemen ze even met je door, inclusief de voor- en nadelen.

Viaplay

Het makkelijkste is om te kijken via ViaPlay. Je downloadt de app op AppleTV of op je device, je meldt je aan en je kan kijken. Het beeld is niet altijd even denderend (geen 4K) en het commentaar is ook niet ieders smaak. Maar voor de meeste mensen is het gewoon prima. Enig nadeel: het is met 15,99 euro per maand erg duur. Dan krijg je er wel een paar andere sporten bij om te kijken, evenals een hele hoop series én films.

F1TV

Ben je meer dan een gelegenheidsvolger, dan is F1TV een goede optie. Op deze wijze krijg je net eventjes wat meer mee van de race. Je kan namelijk alle telemetrie ook bekijken, evenals kiezen van welke camera je kijkt. Ook zijn de voor- en nabeschouwingen veel uitgebreider. Een abonnement kost 64,99 euro per jaar. Dat is zeker niet goedkoop, maar voor wat je krijgt niet verkeerd. Je kunt namelijk alle F1-content van de afgelopen jaren bekijken.

Streams

Als het niets mag kosten, kun je een stream opzoeken. Dat wordt telkens lastiger, want meer en meer sites worden geblokkeerd. Nu moet je afvragen hoeveel je mist aan streams. De beeldkwaliteit is vaak slecht, de verbinding vaak matig, je moet maar geluk hebben met het commentaar én je computer raakt vol met virussen.

VPN

Dan kun je veel beter via een VPN kijken. Op die wijze kun je gewoon naar normale legale websites toe die gewoon de race uitzenden. RTL Luxembourg en ORF zijn twee toppers, waarbij ORF sowieso leuk is om te volgen qua voor- en nabeschouwingen.

Grand Prix Radio

Hierbij hebben we een kleine huishoudelijke mededeling. Bij ViaPlay wordt het commentaar niet door iedereen als positief ervaren. Veel mensen schakelden over naar Grand Prix Radio voor het geluid, met commentaar van Olav Mol. Dat zinde ViaPlay niet, dus kochten ze de Nederlandse radiorechten. Ultrasneu natuurlijk. Grand Prix Radio heeft gepareerd door de Belgische rechten te kopen. Je kan gewoon naar www.grandprixradio.be om toch Olav Mol te horen.

Wat is de voorspelling van de AB redactie?

Michael

Verstappen Russell Hamilton

Vanaf de piste een voorspelling doen over de start van het seizoen. Ik denk dat we doorgaan op de ingeslagen weg. In dit geval betekent dat een klinkende overwinning van Max. Charles verwacht ik niet op het podium. De eerste klap in de tweestrijd tussen George en Lewis wordt volgens mij door George uitgedeeld. Dus! Michael, won vorig jaar met Formule 1 voorspellen.

Wouter

Hamilton Verstappen Russell

Hamilton wordt gewoon kampioen. Wouter, Was vorig jaar tweede.

Jaap

Verstappen Pérez Leclerc

Nu we reeds weten dat Verstappen ook dit jaar weer kampioen wordt, durf ik wel te zeggen dat hij ook de eerste race wint. Red Bull is zoveel sneller dan de rest dat hij daarvoor eigenlijk alleen af hoeft te rekenen met Perez. De Mexicaan wordt tweede. Spannend is vooral wie er derde wordt. Ferrari, Aston Martin of toch Mercedes? Het is verleidelijk om te zeggen Aston en Alonso…maar ik ga toch voor Leclerc in de Ferrari. Jaap, werd vorig jaar derde.

Autoblog zal de kwalificatie, sprintrace en race verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurt in de vrije training.