Tesla sleept Europese Unie voor de rechter

Tesla is niet blij met de importheffingen van de EU en onderneemt nu stappen.

Elon Musk’s grote vriend Trump wil zware importtarieven op Chinese producten, maar intussen is Tesla niet zo blij dat de EU hetzelfde doet. Want raad eens welk merk vorig jaar de meeste Chinese auto’s verkocht in Europa…? Dat was Tesla, met die Model 3 die ‘made in China’ is.

Er zijn natuurlijk nog meer merken die in hetzelfde schuitje zitten. Diverse Chinese autoreuzen, waaronder Geely, BYD en SAIC, komen in opstand tegen de Europese Unie en hebben een zaak aangespannen. Ook de Chinese tak van BMW heeft zich bij deze zaak aangesloten en nu volgt Tesla.

De hoogte van de importtarieven voor Tesla valt overigens wel mee, omdat ze minder geprofiteerd hebben van Chinese subsidies. Voor Tesla is de importheffing vastgesteld op 7,8%. MG (onderdeel van SAIC) is het zwaarst de dupe, met een tarief van maar liefst 35%. Dit komt nog bovenop het standaard importtarief van 10%.

Elon Musk ligt sowieso al overhoop met de EU. Er loopt een onderzoek naar X, omdat het platform wordt verdacht van meerdere schendingen van EU-wetgeving. Intussen doet Elon Musk verwoede pogingen om een nieuwe wind te laten waaien in Europa. Zo hield hij zaterdag nog een speech op een verkiezingsbijeenkomst van het Duitse AfD.

Enfin, dat allemaal terzijde. Tesla gaat dus samen met haar lotgenoten proberen de importheffingen van de EU ongedaan te maken. We hoeven niet op korte termijn een uitspraak te verwachten: dit proces kan zomaar anderhalf jaar duren.

Via: Financial Times