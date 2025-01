Verdikkie. Nu moeten we nóg langer wachten op de Volkswagen ID.2

Volkswagen blijft de introductie van de ID.2 maar uitstellen…

Het leek zo mooi, een betaalbare EV voor iedereen. Dacia doet het al met de Spring, maar die mag van @martijngizmo en @wouter niet op de linkerbaan, dus daar hebben we niet zoveel aan. Maar gelukkig zijn er meer fabrikanten.

Volkswagen, ooit ook onder een dubieuze leider opgericht als auto voor het -jawel- volk, dacht terug te gaan naar haar roots en kondigde na de ID.3 een betaalbaarder alternatief aan. De ID.2 inderdaad. Die zou eigenlijk nu wel een beetje geïntroduceerd worden.

Maar nee. Lieten wij eerder al weten dat de introductie van de ID.2 (en het Cupra-broertje Raval) werd tot eind dit jaar uitgesteld omdat ze door een versoepeling van de Euro-7 norm niet direct meer nodig waren, nu duurt het ineens nog langer voordat ze komen.

Volkswagen stuurt namelijk een ronkend persbericht de wereld in dat de twee auto’s op het punt staan geproduceerd te worden. Of eigenlijk, dat ze ermee bezig zijn. Met de voorbereiding. En dat ze dan in 2026 pas op de markt verschijnen. Het houdt ook echt nooit op hè, met dat slechte nieuws uit Duitsland.

Nóg langer wachten op de Volkswagen ID.2

Uit Duitsland zeg ik? Ik bedoel uit Spanje. Want de twee elektrische rakkers zullen daar -hopelijk ooit toch wel- geproduceerd gaan worden. Volkswagen zegt er in dat eerder aangehaalde ronkende persbericht zelf het volgende over:

Bij SEAT S.A., het moederbedrijf achter de merken SEAT en CUPRA, zijn in de Spaanse hoofdfabriek nabij Barcelona de voorbereidingen in volle gang voor de productie van de Electric Urban Car-familie van de Volkswagen Groep. In de fabriek wordt ‘Lijn 1’ momenteel klaargemaakt voor de bouw van de volledig elektrische CUPRA Raval en de Volkswagen ID.2, die daar vanaf 2026 de fabriek uitrollen.

Zie je? Het staat er echt. In 2026 gaan ze de fabriek pas uitrollen. En nou heb ik even uitgerekend tot wanneer ze daar bij Volkswagen dus nog hebben… Over 703 dagen is het pas de laatste dag van 2026, dus tot dan zouden ze hebben zonder hun belofte te breken.

De Volkswagen ID.2 en de Cupra Raval komen dus nóg later. Zoals @jaapiyo zou zeggen:

Waarvan akte.