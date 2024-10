Het is definitief: de EU laat de Chinezen dokken

Er is gestemd vandaag in de EU en het is nu definitief. Ondanks een Duits NEIN moeten de Chinezen nu toch echt gaan dokken.

De Chinezen spelen volgens de EU het spelletje niet helemaal eerlijk. De overheid subsidieert de eigen industrie helemaal de moeder om vervolgens boot na boot vol te zetten met Chinese EV’s die naar Europa verscheept worden.

Door die overheidssteun zijn die EV’s lekker goedkoop en dus verpesten die de Europese markt, volgens de EU dan. Daarom zijn er sinds juli door tante Ursula al voorlopige extra importtarieven ingevoerd, maar die moesten nog even definitief gemaakt worden.

Duitsland: NEIN

Misschien wat onverwacht, maar Duitsland is mordicus tegen. Je zou zeggen, zo lekker gaat het niet met de Duitse autoindustrie dus wat extra bescherming is fijn! Nou nee dus.

De Duitse autoindustrie exporteert namelijk voor 26 miljard euro aan auto’s en onderdelen naar China en haalt maar voor 6,8 miljard euro aan spullen terug. Berlijn is als de dood dat China tegenmaatregelen gaat nemen tegen de Duitse industrie.

EU pakt de Chinezen

In Frankrijk is het sentiment anders. Daar wordt veel minder naar China geëxporteerd. Daarom zijn ze, net als in Polen en Italië, juist groot voorstander van de extra importheffing. In totaal stemden tien landen voor en twaalf landen hadden geen mening (wat een ja betekent). Slechts vijf landen, waaronder Duitsland en Hongarije, waren tegen, zo lezen we in de Telegraaf.

Wisselende tarieven

Het hele idee achter de importheffingen is om een gelijker speelveld op de Europese markt te creëren. Dat betekent overigens niet een even grote importheffing voor elke in China geproduceerde auto.

Dat zit zo. Brussel wilde onderzoeken hoe het nu precies zit met die overheidssteun. Maar gek genoeg werd de EU door de Chinezen niet overal met open armen ontvangen om onderzoek te doen. Je verwacht het niet.

Een merk als Tesla werkte wel mee wat resulteert in een heffing van ruim 7 procent op elke in China geproduceerde Tesla. Een bedrijf als SAIC (o.a. Dong Feng, MG en Maxus) zat er niet op te wachten en wordt getrakteerd op een importheffing van 35 procent per auto.

Nu de importheffingen zijn goedgekeurd door een meerderheid van de lidstaten, worden ze waarschijnlijk eind deze maand definitief.