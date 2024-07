Poep en scheet: Tesla doet weer wat

Er is een nieuwe poep en scheet: Tesla doet weer iets met de Model 3.

Dames en heren, het is weer eens zover! Tesla heeft weet iets gedaan! Aangezien we elke poep en scheet van Tesla bij jullie op het scherm draperen, willen we jullie het volgende nieuwtje niet onthouden.

Tesla heeft namelijk weer wat gedaan. Wat heet, ze hebben de prijzen aangepast van de Model 3. Daar kunnen we natuurlijk een hele hoop van vinden, maar dan willen we graag weten wat er gebeurd is met de prijzen.

Nou: ze zijn hoger! Jazeker, je betaalt nu meer geld voor een Model 3. Tesla had al aangegeven dat de prijzen van de Model gingen stijgen en nu is het dan daadwerkelijk gebeurd. Het gaat om een prijsverhoging van maar liefste 1.500 euro. Dat geld gaat niet naar de vele, vele kinderen van Elon Musk, maar naar China.

Poep en scheet: óók schuld van de EU

Dus ook in dit geval is de EU bezig om te zorgen dat jij duurder uit bent. Dankuwel! De importheffingen zijn nu een stukje hoger en Tesla berekent dat door aan de klant.

De goedkoopste Tesla Model 3 kost nu 43.490 euro, dat is alsnog een heel scherpe prijs natuurlijk. Voor dat geld heb je 299 pk, achterwielaandrijving en een range van 554 kilometer als je voor de kleine wieltjes kiest. De Model 3 Long Range AWD gaat je nu 51.490 euro kosten. Deze haalt 678 op een volle accu (benieuwd of iemand dat daadwerkelijk ooit gehaald heeft).

De toppert van de range is de Model 3 Performance. Deze heeft slechts een actieradius van 528 kilometer, maar sprint wel in 3,1 seconden naar de 100 km/u. Dus sneller dan een BMW M3, maar met een prijs van 58.490 euro vele malen goedkoper.

Concurrentie Tesla Model 3

Dan kijken we ook eventjes naar de concurrentie.

Kia EV6 Light | 43.395

Tesla Model 3 | 43.490

Polestar 2 Standard Range Single Motor | 44.950

Hyundai Ioniq 6 | € 45.895

BYD Seal RWD | € 45.990

XPeng P7 RWD Long Range | € 51.188

Het is eigenlijk heel erg simpel, de Tesla Model 3 heeft de beste range, beste prestaties en nog altijd een interessante prijs. Met name die instapper is zeer interessant. Gewoon lekker een witte met zwarte bekleding nemen, hoef je ook nergens voor bij te betalen.

Met dank aan Miguel voor de tip!

